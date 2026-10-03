GDP quý III/2026 của Việt Nam tăng 9,95%

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ngày 3/10, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III, GDP tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Trong mức tăng GDP quý III, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,5%, đóng góp 51,57% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14%.

Tính chung 9 tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%, còn khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.

Trong công nghiệp, giá trị tăng thêm toàn ngành 9 tháng tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ yếu khi tăng 11,36%, đóng góp 33,85%. Ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Ở khu vực dịch vụ, một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Vận tải, kho bãi tăng 11,03%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 4,02%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72%, lâm nghiệp tăng 3,99% và thủy sản tăng 4,99%. Năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Xét theo cơ cấu, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65% GDP 9 tháng; công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; dịch vụ chiếm 42,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03%.

Ở góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng 9 tháng tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước, tích lũy tài sản tăng 17,88%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%, trong khi nhập khẩu tăng 27,19%.

Riêng quý III, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96%, tích lũy tài sản tăng 21,39%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%, còn nhập khẩu tăng 28,75% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp 9 tháng duy trì ổn định, cây lâu năm tăng diện tích, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt. Sản lượng thủy sản đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9%; sản lượng gỗ khai thác tăng 5,3%.

Với lĩnh vực công nghiệp, IIP 9 tháng tăng 12,3%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%, trong khi tồn kho tăng 11,9%.