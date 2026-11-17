GDP của Israel tăng trưởng 8%.. (Nguồn: KO)

Đáng chú ý, khoảng một nửa mức tăng trưởng GDP được ghi nhận trong quý III có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất ở nước ngoài của các doanh nghiệp đăng ký tại Israel, chủ yếu liên quan đến tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ. Nếu loại trừ phần sản xuất ở nước ngoài, mức tăng GDP chỉ đạt khoảng 4%, thấp hơn đáng kể so với con số công bố.

Hoạt động của Nvidia là một ví dụ điển hình. Tập đoàn này có các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn tại Israel, trong khi hoạt động sản xuất trực tiếp chủ yếu diễn ra ở nước ngoài.

Tuy nhiên, những hoạt động sản xuất này có mối liên hệ với năng lực nghiên cứu, phát triển và kinh doanh đặt tại Israel, qua đó đóng góp vào các chỉ số kinh tế của nước này. Khi doanh thu và hoạt động kinh doanh của Nvidia tiếp tục mở rộng, khoảng cách giữa các chỉ số GDP tính cả và không tính sản xuất ở nước ngoài cũng gia tăng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý III/2026 đến từ sự gia tăng sản lượng của khu vực doanh nghiệp và xuất khẩu.

Tính theo tốc độ quy đổi năm, sản lượng khu vực doanh nghiệp tăng 11,3%; nếu loại trừ hoạt động sản xuất ở nước ngoài, mức tăng vẫn đạt 5,3%. Xuất khẩu tăng mạnh 51,5%, nhưng giảm xuống còn 18,4% sau khi điều chỉnh phần sản xuất ở nước ngoài. Nhập khẩu cũng tăng 16,1%, phản ánh sự mở rộng của hoạt động tiêu dùng trong nước.

Trong khi đó, chi tiêu chính phủ giảm 1,9% trong quý III so với quý trước, tính theo tốc độ quy đổi năm, sau khi các khoản chi lớn liên quan đến chiến tranh có dấu hiệu thu hẹp. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, chi tiêu chính phủ vẫn tăng 2,8%.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, theo dự báo tháng 10 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP danh nghĩa của Israel trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 747 tỷ USD, đưa nước này lên vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên Israel lọt vào nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu toàn cầu, vượt Thụy Điển, với GDP dự kiến khoảng 745 tỷ USD và Ireland, khoảng 710 tỷ USD.