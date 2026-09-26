GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng 526% sau 35 năm, người Thái đứng ngồi không yên

Một bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu World Bank đang thu hút sự chú ý khi Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về mức tăng GDP thực bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) trong giai đoạn 1990-2025. Mức tăng được ghi nhận lên tới 526%, trong khi Mỹ đứng thứ 88 với 73%. Con số này cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Thái Lan, trong bối cảnh khoảng cách kinh tế giữa hai nước ngày càng được quan tâm.

35 NĂM THAY ĐỔI MẠNH MẼ

Theo bảng xếp hạng từ dữ liệu World Bank, GDP thực bình quân đầu người theo PPP của Việt Nam tăng từ khoảng 2.500 USD năm 1990 lên khoảng 15.500 USD năm 2025, tương đương mức tăng 526%. Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, sau Guyana, Trung Quốc, Guinea Xích đạo, Bosnia và Herzegovina và Myanmar.

Đáng chú ý, Mỹ đứng thứ 88 với mức tăng 73%, từ khoảng 44.400 USD lên 76.900 USD/người trong cùng giai đoạn.

Xếp hạng các quốc gia dựa trên mức tăng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 1990-2025

Những con số này cho thấy sự khác biệt giữa tốc độ tăng và mức thu nhập tuyệt đối. Việt Nam có tốc độ gia tăng GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều trong giai đoạn được thống kê, nhưng mức GDP bình quân đầu người hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ.

Do đó, con số 526% cần được hiểu là mức tăng GDP thực bình quân đầu người theo PPP trong giai đoạn 1990-2025, không phải GDP tổng thể của Việt Nam tăng 526% và cũng không có nghĩa thu nhập bình quân của Việt Nam hiện cao hơn Mỹ.

Năm 1990, Việt Nam thuộc nhóm những nền kinh tế có GDP bình quân đầu người thấp. Sau hơn ba thập kỷ, bức tranh kinh tế đã thay đổi đáng kể.

Quá trình này gắn với công cuộc Đổi Mới, mở rộng thương mại, đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư nước ngoài và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam cũng không phải nền kinh tế duy nhất tại châu Á ghi nhận mức tăng mạnh trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng với mức tăng 1.404%, Myanmar đứng thứ 5 với 563%, trong khi Ấn Độ đứng thứ 10 với 369%.

Những con số này cho thấy quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế đã tạo ra những thay đổi đáng kể về thu nhập bình quân đầu người tại một số nền kinh tế châu Á.

VIỆT NAM ĐANG THU HẸP KHOẢNG CÁCH VỚI THÁI LAN

Câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn khi đặt Việt Nam trong tương quan với Thái Lan. Theo World Bank, năm 2025, GDP danh nghĩa của Việt Nam đạt khoảng 514,7 tỷ USD, trong khi Thái Lan đạt khoảng 577 tỷ USD.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam ở mức khoảng 5.066 USD, thấp hơn mức 8.056,6 USD của Thái Lan.

Như vậy, Thái Lan hiện vẫn có lợi thế về GDP danh nghĩa và GDP bình quân đầu người. Tuy nhiên, khoảng cách về quy mô nền kinh tế đã thu hẹp đáng kể so với nhiều năm trước.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng gần đây của Việt Nam cao hơn. Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8%, trong khi kinh tế Thái Lan tăng 2,4%, theo World Bank Open Data. Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng là một trong những lý do khiến câu chuyện về tương quan kinh tế giữa hai nước ngày càng nhận được sự quan tâm.

Trên mạng xã hội Thái Lan, nhiều tài khoản tập trung vào tốc độ thay đổi của Việt Nam trong vài thập kỷ qua.

Một bình luận nhận xét : “Thái Lan vẫn phát triển nhưng rõ ràng Việt Nam đang tăng tốc rất đáng chú ý. Tôi từng nghĩ Việt Nam phát triển nhanh nhưng không ngờ tốc độ tăng GDP thực bình quân đầu người lại cao đến vậy". Trong khi đó, một tài khoản khác viết: “20 năm trước, quy mô nền kinh tế Thái Lan gần gấp bốn lần Việt Nam, nhưng khoảng cách đó giờ đây về cơ bản đã không còn.”

Những bình luận này phản ánh sự quan tâm của một bộ phận người dùng mạng xã hội Thái Lan, thay vì đại diện cho quan điểm của toàn bộ cộng đồng tại nước này.

Chính mức tăng 526% là chi tiết được nhiều người tập trung thảo luận. Có người cho rằng : “Tôi khá bất ngờ khi thấy Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng này. Trước đây, tôi thường nghĩ Philippines và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về mức độ phát triển, nhưng tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong vài thập kỷ qua thực sự rất ấn tượng”.

Một bình luận khác tập trung vào quá trình phát triển của Việt Nam: “Những năm gần đây có thể thấy Việt Nam tập trung rất mạnh vào sản xuất, xuất khẩu và cơ sở hạ tầng. Điều đáng chú ý là họ duy trì quá trình này trong nhiều thập kỷ chứ không chỉ vài năm”.

Một tài khoản khác cho rằng thay vì chỉ so sánh thứ hạng, điều đáng quan tâm là những yếu tố đứng phía sau tốc độ tăng trưởng: “Nhìn Việt Nam tăng hơn 500% khiến tôi nghĩ rằng thay vì chỉ so sánh, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu họ đã làm gì”.

Đằng sau quá trình tăng trưởng của Việt Nam là sự mở rộng nhanh của khu vực sản xuất và xuất khẩu.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, máy tính, linh kiện, máy móc và thiết bị.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 930 tỷ USD. Xuất khẩu đạt hơn 475 tỷ USD, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Riêng xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt khoảng 107,7 tỷ USD, lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD.

Sự mở rộng của khu vực sản xuất xuất khẩu không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng mà còn thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

FDI TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò đáng kể trong quá trình mở rộng năng lực sản xuất của Việt Nam. Năm 2025, khu vực FDI chiếm khoảng 77,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, tương đương hơn 367 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm đạt hơn 38,4 tỷ USD, trong khi vốn FDI thực hiện khoảng 27,62 tỷ USD.

Các dự án tập trung vào sản xuất, điện tử, máy móc, thiết bị và công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục góp phần mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu.

Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế cũng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn tiếp theo, một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng cao năng suất và tăng hàm lượng giá trị gia tăng trong nước.

Cùng với quá trình tăng trưởng của nền kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam cũng có những thay đổi đáng chú ý.

FTSE Russell xác nhận Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để được phân loại vào nhóm Secondary Emerging Market, với quá trình tái phân loại có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số FTSE Russell được thực hiện theo bốn giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2027.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán không đồng nghĩa GDP tăng thêm một khoản tiền cụ thể. Tác động chính nằm ở khả năng tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư quốc tế và khả năng thu hút dòng vốn vào thị trường vốn.

Sau 35 năm, từ mức GDP bình quân đầu người PPP khoảng 2.500 USD lên hơn 15.000 USD, Việt Nam đang cho thấy một tốc độ thay đổi đáng chú ý. Đằng sau con số 526% là quá trình mở cửa, công nghiệp hóa, thu hút đầu tư và hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh GDP Việt Nam đang tiến gần quy mô của Thái Lan và tốc độ tăng trưởng những năm gần đây cao hơn, câu chuyện về khoảng cách giữa hai nền kinh tế tiếp tục nhận được sự quan tâm trong khu vực. Dù thời điểm thay đổi thứ hạng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, những con số hiện tại cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ chuyển mình đáng chú ý tại Đông Nam Á.