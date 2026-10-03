GDP 9 tháng tăng 9,01%, công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 50%

GDP quý III tăng gần 10%

Sáng 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, diễn biến nhanh và khó dự báo đã tác động lớn đến chuỗi cung ứng, nguồn cung năng lượng, giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí vận tải và thương mại quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê.

Tuy nhiên, cũng theo bà Nguyễn Thị Hương, làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn diễn ra mạnh mẽ, tạo động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế có những điều chỉnh khác nhau về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên hợp quốc (UN) điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn so với dự báo đưa ra trước đó 0,1 điểm phần trăm nhưng đều thấp hơn nhiều so với năm 2025.

Cụ thể, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 đạt 2,9%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025. UN dự báo đạt 2,6%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm. Riêng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 thấp hơn 0,1 điểm phần trăm, đạt 3,0%, là mức cao nhất trong số các tổ chức quốc tế nêu trên nhưng vẫn thấp hơn mức tăng của năm 2025 là 0,5 điểm phần trăm.

Đối với khu vực Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau về tăng trưởng kinh tế năm 2026 của từng nền kinh tế, trong đó Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Theo đó, tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được dự báo trong khoảng 7,5-8,2%; Indonesia từ 5,0-5,2%; Malaysia từ 4,7-4,9%; Philippines từ 3,3-4,1%; Singapore từ 4,8-5,0% và Thái Lan từ 1,9-2,4%.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Việc hoàn thiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời thúc đẩy phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

"Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của nước ta tiếp tục đạt được kết quả tích cực, quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực", bà Hương nhấn mạnh đồng thời cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Về sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng quý III/2026 tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%. Tính chung 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,19%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ mức tăng trưởng khá

Theo bà Nguyễn Thị Hương, trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá nhờ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu với tốc độ tăng 11,36%, đóng góp 33,85%; ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2026 tăng 4,02%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,99%, đóng góp 0,25%; ngành thủy sản tăng 4,99%, đóng góp 1,50%.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng năm 2026 tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành dịch vụ có mức tăng và đóng góp đáng kể gồm vận tải, kho bãi tăng 11,03%, đóng góp 7,21%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%, đóng góp 11,99%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%, đóng góp 5,27%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%, đóng góp 2,69%.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; khu vực dịch vụ chiếm 42,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03%. Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2025 là 11,33%; 37,47%; 43,05%; 8,15%.

Về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) 9 tháng, có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

Một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp gồm Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37%; Đồng Tháp 7,44% do sự sụt giảm của sản xuất điện và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.