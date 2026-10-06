GDNN - GDTX: Mở rộng cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng cho người lao động

Học sinh tại Trung tâm GDNN - GDTX Bến Tre trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đa dạng cơ hội học tập cho người dân

Từ liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đến ngoại ngữ, tin học và tư vấn hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) đang từng bước mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, người học có thể vừa làm việc, vừa học tập, cập nhật kiến thức và bổ sung những kỹ năng cần thiết cho công việc.

Ông Trần Hồng Châu, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bến Tre cho biết, trước đây đơn vị chỉ hoạt động theo hệ GDTX, hệ GDNN chỉ mới sáp nhập từ tháng 9/2026 và đang từng bước triển khai hệ đào tạo này.

Trước đây, Trung tâm hoạt động được triển khai theo hướng đa dạng hóa chương trình và đối tượng phục vụ. Trung tâm hiện tập trung vào liên kết đào tạo đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo ngoại ngữ - tin học và tư vấn hướng nghiệp.

Ông Trần Hồng Châu, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Bến Tre.

Trong năm học 2024 - 2025, Trung tâm tổ chức 24 lớp liên kết đào tạo đại học với 951 học viên; 59 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ với 1.441 học viên. Hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học duy trì lưu lượng bình quân 495 học viên mỗi tháng.

Các chương trình liên kết được thực hiện với nhiều cơ sở giáo dục đại học như Trường ĐH Mở TPHCM, ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Trường ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Đồng Tháp... Người học có thể lựa chọn các hình thức vừa làm vừa học, liên thông, từ xa hoặc trực tuyến phù hợp với điều kiện cá nhân.

Trong 3 năm học, từ 2022 - 2023 đến 2024 - 2025, hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn đã phục vụ 5.401 lượt người học với nhiều nội dung như chức danh nghề nghiệp, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, kế toán, văn thư - lưu trữ... Trong khi đó, lĩnh vực ngoại ngữ - tin học có hơn 9.000 lượt học viên tham gia trong cùng thời gian.

Những con số này cho thấy nhu cầu học tập sau phổ thông ngày càng đa dạng. Người học không chỉ cần một văn bằng mà còn cần những khóa học ngắn hạn, kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và kiến thức mới để phục vụ công việc.

Đây cũng là một trong những điểm giao thoa giữa GDTX với GDNN. Khi thị trường lao động liên tục thay đổi, việc học không còn kết thúc ở một bậc đào tạo nhất định mà trở thành quá trình thường xuyên, giúp người lao động bổ sung năng lực và thích ứng với công việc.

Hướng nghiệp từ sớm, học tập theo nhu cầu

Một trong những hoạt động được Trung tâm chú trọng là tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Trong mỗi năm học, Trung tâm triển khai khảo sát nhu cầu học ngành, nghề đối với hàng nghìn học sinh lớp 12 tại các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn.

Theo Giám đốc Trung tâm, từ những kết quả khảo sát, đơn vị có thêm cơ sở để nắm bắt nhu cầu của người học, đồng thời phối hợp với các đơn vị đào tạo mở những ngành, nghề phù hợp hơn với nhu cầu xã hội.

Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp của Trung tâm GDNN - GDTX là cách để phân luồng đào tạo đúng với nhu cầu nhân lực.

"Cách làm này đặt hoạt động hướng nghiệp gần hơn với lựa chọn thực tế của học sinh. Thay vì chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, việc khảo sát nhu cầu giúp cơ sở giáo dục có thêm dữ liệu về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, qua đó kết nối với các đơn vị đào tạo để mở rộng cơ hội học tập", ông Châu cho biết.

Trong bối cảnh GDNN - GDTX ngày càng chú trọng phân luồng và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực, công tác hướng nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Học sinh sau THCS, THPT cần được tiếp cận đầy đủ thông tin về các con đường học tập, trong đó có giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và các chương trình liên thông, nâng cao trình độ.

Với người đã đi làm, nhu cầu lại càng thiết thực hơn. Không ít người cần bổ sung chứng chỉ chuyên môn, chuẩn hóa trình độ, học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc chuyển sang một lĩnh vực nghề nghiệp mới. Các chương trình đào tạo linh hoạt, vừa làm vừa học, trực tuyến hay đào tạo ngắn hạn có thể giúp người học giải quyết bài toán về thời gian và điều kiện học tập.

Theo định hướng hoạt động của Trung tâm, việc tư vấn không chỉ dừng ở lựa chọn ngành nghề mà còn mở rộng đến du học và lao động ngoài nước. Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp thông tin, tư vấn cho người học, đồng thời nắm bắt nhu cầu thực tế của xã hội để định hướng các chương trình phù hợp.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong quản lý và tổ chức đào tạo. Người học có thể thực hiện nhiều khâu từ đăng ký tuyển sinh, đăng ký môn học, kiểm tra đánh giá, quản lý kết quả đến thanh toán học phí trên môi trường số.

Trung tâm cũng đã triển khai hệ thống học tập trực tuyến, xây dựng kho học liệu số và ứng dụng các nền tảng công nghệ trong quá trình đào tạo. Đội ngũ viên chức được tập huấn về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; giảng viên thỉnh giảng cũng từng bước ứng dụng AI trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và kiểm tra đánh giá.

Những thay đổi này cho thấy các Trung tâm GDNN- GDTX đang đứng trước yêu cầu mới: không chỉ tạo cơ hội “học tiếp” mà còn phải tạo điều kiện để người học học đúng nhu cầu, học linh hoạt và học suốt quá trình làm việc.

Trong hệ sinh thái đó, các cơ sở GDNN - GDTX có thể tiếp cận người học từ hoạt động hướng nghiệp; các chương trình đào tạo có thể được giới thiệu theo nhu cầu thực tế; còn người lao động có thêm lựa chọn để học nghề, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Trong hành trình xây dựng xã hội học tập, mỗi người có thể có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng cơ hội học tập cần được mở rộng cho mọi đối tượng. Từ học sinh chuẩn bị bước vào nghề, người lao động muốn nâng cao tay nghề đến cán bộ, công chức, viên chức cần cập nhật kiến thức chuyên môn, GDNN - GDTX có thể trở thành một mắt xích quan trọng kết nối nhu cầu học tập với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Khi cơ hội học tập được mở rộng và con đường đến với nghề nghiệp trở nên linh hoạt hơn, GDNN -GDTX không chỉ giúp người học có thêm kiến thức, mà còn góp phần hình thành năng lực học tập suốt đời - một nền tảng cần thiết để người lao động thích ứng với thị trường việc làm đang không ngừng thay đổi.