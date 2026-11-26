Ban tổ chức GDA 2027 xác nhận 12 nghệ sĩ và nhóm nhạc đầu tiên trong line-up biểu diễn, gồm RESCENE, ALPHA DRIVE ONE (ALD1), AND2BLE, A2O LITE, Yeonjun (TXT), ALLDAY PROJECT (ADP), ZEROBASEONE (ZB1), Yena, CORTIS, KiiiKiii, TWS và Hearts2Hearts. Những cái tên đầu tiên đang rất được lòng fan K-Pop Việt Nam với nhiều gương mặt sở hữu fandom lớn, cũng như bản hit "thoát vòng" tại đất nước hình chữ S.

Đội hình biểu diễn Day 1 của GDA 2027.

Theo thông tin từ tài khoản X của GDA 2027, nguyên dàn "tân binh khủng long" của thế hệ 5 K-Pop sẽ đổ bộ trình diễn đêm đầu tiên, gồm CORTIS, KiiiKiii, Hearts2Hearts, ZEROBASEONE, ALLDAY PROJECT, A2O LITE.

Tại GDA 2026, KiiiKiii và CORTIS chỉ biểu diễn 1 hoặc 2 bài hát trong khoảng 3 phút. Năm sau, "tuổi nghề" tăng cũng thêm khả năng nhóm sẽ biểu diễn lâu hơn, dự kiến thời lượng khoảng 5 - 6 phút. Dự đoán, KiiiKiii sẽ mang Delulu và 404 (New Era) lên sân khấu; trong khi CORTIS sẽ khó bỏ qua REDRED cùng màn "lao thẳng" xuống giao lưu tại khán đài nghệ sĩ hoặc khu vực fan để khuấy động, như cách nhóm từng làm tại concert và các lễ trao giải trước.

RUDE! của Hearts2Hearts "xâm chiếm" cõi mạng Việt Nam với đoạn thoại của Stella là điều chắc hẳn fan K-Pop nào cũng rõ. "Tiên tri" rằng, đây sẽ là fanchant to đùng vang lên nếu nhóm nữ nhà SM biểu diễn ca khúc này.

ALLDAY PROJECT mang đến 3 bản hit tại GDA 2026. Khá khó đoán ca khúc nào được nhóm mang đến GDA 2027, nhưng điều fan trông đợi không kém là hội "cậu ấm - cô chiêu" này sẽ "ăn chơi" thế nào trong lịch trình tại Hà Nội.

Chiếu theo những năm trước, A2O LITE còn non tuổi nghề nên khó loại trừ khả năng nhóm sẽ biểu diễn 1 ca khúc ở phần đầu lễ trao giải và đó sẽ là NEON. Với độ hot của ca khúc này, chắc chắn tiếng chant có thể át mic.

Điều có thể trông đợi là ê-kíp sẽ thêm intro, dance break hoặc một biến tấu cho vũ đạo mở đầu do Aijing và Xili - đặc sản nhóm đã làm trong suốt đợt quảng bá NEON. Dĩ nhiên, A2O LITE cũng có thể mang đến bản phối của NEON và ca khúc mới, thời lượng biểu diễn dao động từ 3 - 4 phút.

Ngoài ra, dàn idol biểu diễn Day 2 vẫn có thể góp mặt trong Day 1 và ngược lại, nếu đêm hôm đó họ được nhận giải.

Yena và Yeonjun là 2 nghệ sĩ solo được xác nhận trong đợt công bố đầu tiên. Yena diễn Day 1 của GDA 2027. Sau màn biến hình gây sốt và cũng ồn ào tại MMA 2026, "nàng mèo lắm chiêu" này sẽ chuẩn bị gì trong sân khấu năm sau? Yeonjun tham gia Day 2 và điều fan ngóng chờ là một set diễn quyến rũ, ma mị từ nam idol.

Đội hình biểu diễn Day 2 của GDA 2027 trong đợt công bố đầu tiên.

Tại ngày 2 của GDA 2027, có thể TWS sẽ "tạm cất" bản hit Overdrive ở nhà và đưa bài hát mới - Call My Name lên diễn. Bởi Overdrive đã xuất hiện ở GDA 2026 và góp một màn hoạt náo "nũng nịu" tại khu vực nghệ sĩ. RESCENE là hiện tượng âm nhạc của năm, có thể chưa có fanbase vững mạnh ở Việt Nam nhưng các ca khúc của nhóm dự kiến sẽ nhận được hưởng ứng lớn vì quen tai khán giả.

Trước đó, ban tổ chức GDA 2027 cũng xác nhận dàn diễn viên trao giải là những nam thần - mỹ nữ "nức lòng" khán giả như Go Youn Jung, Ji Chang Wook, Hwang In Yeop... Sẽ còn cái tên "khủng" nào chờ công bố ở các đợt tiếp theo? Người hâm mộ đang hi vọng ban tổ chức đã chuẩn bị sơ đồ và giá vé hợp lí để nhiều fan nhất thoải mái "xuống tiền" để gặp gỡ dàn idol.

GDA 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội).