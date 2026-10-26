GCC lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi

Người dân Yemen phải di tản do các cuộc tấn công của Houthi. (Ảnh: ANADOLU)

Bộ Giao thông vận tải Yemen nhấn mạnh, việc Houthi phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Aden đã đe dọa an toàn hàng không dân dụng và gây ra những hệ lụy về nhân đạo và kinh tế đối với người dân. Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi lên án các cuộc tấn công của Houthi và cho rằng những hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và an ninh của dân thường.

Trong khi đó, lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau làm gia tăng căng thẳng. Lực lượng Houthi cho biết đã thực hiện các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhằm mục tiêu sân bay, cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của Saudi Arabia nhằm vào những khu vực do lực lượng này kiểm soát. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng đánh chặn và phá hủy tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh của nước này; đồng thời không kích các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Trước tình hình leo thang căng thẳng, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc việc tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) do những lo ngại về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công và mối đe dọa khủng bố tiềm tàng trong khu vực. Đối với Saudi Arabia, Washington duy trì mức cảnh báo đi lại cấp độ 3, khuyến cáo công dân cân nhắc chuyến đi, đồng thời cảnh báo không đến khu vực biên giới giữa Saudi Arabia và Yemen.