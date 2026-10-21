GC Food bị phạt 425 triệu đồng: Lợi nhuận sau soát xét thay đổi ra sao?

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp giảm từ 51,32 tỷ đồng xuống còn 31,83 tỷ đồng sau soát xét.

Theo Quyết định xử phạt số 619/QĐ-XPHC ban hành ngày 19/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food, mã chứng khoán: GCF). Các vi phạm được xác định gồm công bố thông tin sai lệch, công bố thông tin không đầy đủ, chậm công bố thông tin và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật.

Trong các hành vi bị xử phạt, công bố thông tin sai lệch là vi phạm có mức phạt cao nhất, lên tới 175 triệu đồng. Cơ quan quản lý xác định GC Food đã công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026 so với báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét. Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi đối chiếu báo cáo tài chính quý IV/2025 với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

GC Food bị phạt 425 triệu đồng do vi phạm liên quan đến công bố thông tin.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính riêng quý II/2026, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của GC Food được ghi nhận khoảng 7,08 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét chỉ ghi nhận khoảng 6,14 tỷ đồng. Như vậy, số liệu lợi nhuận chênh lệch khoảng 0,94 tỷ đồng giữa hai báo cáo.

Chênh lệch lớn hơn xuất hiện tại báo cáo tài chính hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 được công bố trước đó ở mức khoảng 51,32 tỷ đồng, nhưng giảm còn khoảng 31,83 tỷ đồng trên báo cáo bán niên đã soát xét, tương ứng mức chênh lệch khoảng 19,49 tỷ đồng.

Tại kết quả kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính riêng quý IV ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 104,81 tỷ đồng, trong khi báo cáo năm đã kiểm toán chỉ còn khoảng 77,59 tỷ đồng. Mức chênh lệch giữa hai số liệu vào khoảng 27,22 tỷ đồng.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên báo cáo quý IV đạt khoảng 98,54 tỷ đồng, nhưng số liệu tại báo cáo tài chính năm đã kiểm toán giảm còn khoảng 36,21 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai báo cáo lên tới 62,33 tỷ đồng.

Ngoài hành vi công bố thông tin sai lệch, GC Food bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo cơ quan quản lý, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 cùng các báo cáo năm 2024 và 2025 của doanh nghiệp chưa có đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Với hành vi chậm công bố thông tin, doanh nghiệp bị phạt thêm 92,5 triệu đồng. Các nội dung công bố chậm bao gồm danh sách và thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cùng văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 so với số liệu trước soát xét.

GC Food cũng chậm công bố thông tin về hợp đồng cho vay hạn mức 70 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư, cùng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho vay đã ký trước đó. Ngoài ra, nghị quyết HĐQT ngày 11/7/2023 về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại 3 công ty thành viên cũng nằm trong danh mục thông tin bị công bố chậm.

Vi phạm thứ tư khiến GC Food bị phạt 92,5 triệu đồng là không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông tin phải báo cáo theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp không báo cáo cơ quan quản lý về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, dù nội dung này đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 và Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025.

Tổng cộng, GC Food phải nộp phạt 425 triệu đồng cho 4 nhóm hành vi vi phạm, gồm công bố thông tin sai lệch 175 triệu đồng, công bố thông tin không đầy đủ 65 triệu đồng, chậm công bố thông tin 92,5 triệu đồng và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo 92,5 triệu đồng.

GC Food hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nha đam và thạch dừa, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị sản xuất lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, trong giao dịch sáng ngày 21/10/2026, cổ phiếu GCF được giao dịch quanh mốc 17.500 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của GC Food ở mức khoảng 756,8 tỷ đồng.