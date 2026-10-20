GBF 2027 đưa cơ hội đầu tư quốc tế đến phía Bắc TP.HCM

Đây là trọng tâm của Diễn đàn Kinh doanh Toàn cầu (GBF) 2027 do Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) tổ chức từ ngày 4 đến 7.4.2027 tại phường Bình Dương, phía Bắc TP.HCM. WTCA phối hợp với Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) tổ chức diễn đàn, kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương.

Năm 2025, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,42 tỷ USD; FDI giải ngân lập kỷ lục 27,62 tỷ USD, tăng 9%. Vị trí tại Đông Nam Á, nền tảng xuất khẩu cùng các hiệp định EVFTA và CPTPP giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam cũng là lựa chọn để đa dạng hóa sản xuất theo chiến lược “Trung Quốc+1”.

Ông Scott Wang, Phó Chủ tịch WTCA, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết khi các doanh nghiệp toàn cầu phải thích ứng với những thay đổi trong chính sách thương mại và diễn biến thị trường, việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế đáng tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ông Scott Wang đánh giá: “Sự vươn lên của Việt Nam như một trung tâm sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thấy nhiều tiềm năng phát triển đang mở ra ở khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua mạng lưới WTCA toàn cầu, chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đối tác, tiếp cận thông tin chuyên sâu về thị trường và tìm kiếm những cơ hội cần thiết để tự tin theo đuổi mục tiêu tăng trưởng”.

GBF 2027 tiếp nối diễn đàn WTCA lần thứ 56, do WTC Greater Philadelphia đăng cai tháng 4.2026. Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, thảo luận về hợp tác xuyên biên giới.

Sau khi tỉnh Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, WTC BDNC được định vị là cửa ngõ kết nối đối tác quốc tế với hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ và dịch vụ đang phát triển của khu vực.

Theo bà Huỳnh Đình Thái Linh, CEO của WTC BDNC, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế mới, khi công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối toàn cầu ngày càng góp phần củng cố thế mạnh sản xuất của đất nước. “Đối với các doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đầu tư vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phường Bình Dương ở phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang hội tụ nhiều lợi thế về tiềm lực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và mạng lưới kinh doanh quốc tế. Diễn đàn GBF 2027 của WTCA sẽ tạo cơ hội để các nhà đầu tư trực tiếp tìm hiểu tiềm năng tại đây, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế.”

GBF 2027 được kỳ vọng củng cố sức hút đầu tư của Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận mạng lưới WTCA gồm hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm đối tác và mở rộng thị trường.