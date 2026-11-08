Gazprom của Nga lập kỷ lục mới về cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc

Gazprom đã thiết lập kỷ lục mới về lượng khí đốt tự nhiên giao hàng ngày cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia vào ngày 5/11, vượt qua mức kỷ lục trước đó được ghi nhận ngày 4/11. Đây là lần thứ tư kể từ đầu tháng 11, công ty Nga phá vỡ kỷ lục cung cấp khí đốt cho đối tác Trung Quốc.

Công nhân Gazprom kiểm tra hệ thống đường ống khí đốt, ghi nhận mức cung cấp kỷ lục cho Trung Quốc qua Power of Siberia. Ảnh: News

Gazprom, tập đoàn năng lượng lớn của Nga, đã liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới về lượng khí đốt tự nhiên cung cấp hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia trong tháng 11. Lần gần nhất là vào ngày 5/11, khi lưu lượng khí đốt vượt mức kỷ lục được ghi nhận chỉ một ngày trước đó.

Đường ống Power of Siberia là một dự án chiến lược nối liền nguồn khí đốt của Nga với thị trường Trung Quốc, giúp tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia. Việc liên tục phá kỷ lục cung cấp khí đốt phản ánh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng tại Trung Quốc cũng như sự ổn định trong quan hệ thương mại giữa hai bên.

Các giao dịch khí đốt này được thực hiện theo thỏa thuận mua bán dài hạn giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung ổn định khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc trong nhiều năm tới, đồng thời giúp Gazprom mở rộng thị trường xuất khẩu.

Việc tăng lượng khí đốt cung cấp cũng phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng của Trung Quốc, khi nước này đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn nhằm giảm thiểu ô nhiễm và phát thải carbon. Khí đốt tự nhiên được xem là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong quá trình này.

Động thái của Gazprom không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn góp phần củng cố vị thế của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và biến động địa chính trị vẫn đang diễn ra.

Việc duy trì và nâng cao công suất cung cấp khí đốt qua Power of Siberia cũng cho thấy sự đầu tư và phát triển hạ tầng hiệu quả của Gazprom, giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn từ phía Trung Quốc.