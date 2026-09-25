Gaza hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất thế giới

Theo Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 USD. Giá cả cao hơn 274% so với năm 2022.

Điều phối viên của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển về hỗ trợ người Palestine, ông Mutasim Elagraa so sánh: nếu trước tháng 10/2023, 2/3 người dân Gaza nghèo, thì ngày nay, tất cả mọi người ở Gaza đều nghèo trên nhiều phương diện. Hoạt động công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đã giảm 94%, chỉ còn 1,5% đất canh tác có thể sử dụng được, buộc phải hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ lương thực nhân đạo.

Báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển cũng cho biết thêm cuộc xung đột đã phá hủy hàng trăm nghìn việc làm, khiến hơn 90% dân số trong độ tuổi lao động của Gaza thất nghiệp. Chính phủ Palestine đã vay nợ rất nhiều từ các ngân hàng địa phương, sử dụng quỹ hưu trí của Palestine và nợ tiền các nhà thầu tư nhân.

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển cảnh báo các vùng lãnh thổ Palestine đang đối mặt với nguy cơ "sụp đổ hệ thống ngân hàng. Hậu quả về chính trị, xã hội và nhân đạo sẽ vô cùng to lớn".

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi hỗ trợ chính trị và tài chính cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông.