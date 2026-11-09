Gaza chìm trong mưa lũ, 350.000 người Palestine không còn nơi trú ẩn

Người Palestine sơ tán tìm cách thoát nước đọng bên ngoài các lều tạm bị ngập do mưa lớn tại khu phố Remal, thành phố Gaza, ngày 7/11. (Nguồn: Al Jazeera)

Trước tình hình trên, Tổng Giám đốc Bộ Y tế Gaza Munir al-Bursh cảnh báo, tình trạng thiếu nơi trú ẩn đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của người dân Gaza, đặc biệt là trẻ em.

“Phải chăng thế giới đang chờ đến khi những đứa trẻ của chúng tôi chết cóng?”, quan chức này đặt câu hỏi, đồng thời kêu gọi khẩn trương mở các cửa khẩu để đưa lều bạt và vật liệu tái thiết vào vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, theo ông Munir al-Bursh, hàng nghìn chiếc lều vẫn chưa thể được chuyển đến tay người dân do quân đội Israel ngăn cản hoạt động vận chuyển qua biên giới.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết, một phụ nữ và bốn trẻ em đã thiệt mạng, cùng nhiều người khác bị thương trong vụ sạt lở đất xảy ra tại khu lều dành cho người sơ tán ở Deir al-Balah, miền Trung Gaza, ngày 8/11.

Sau sự cố, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm những người còn mất tích.

Mưa lớn kèm gió mạnh bắt đầu trút xuống Dải Gaza từ tối 6/11, khiến nhiều khu vực tập trung người sơ tán chìm trong nước.

Theo Văn phòng Truyền thông chính phủ Gaza, khoảng 70.000 lều tạm đã bị ngập chỉ trong 12 giờ đầu của trận bão.

Cùng thời điểm, hàng chục bức tường từng hư hại do các đợt không kích của Israel cũng đổ sập.

Đáng chú ý, mực nước tại một số khu trại dâng cao tới 1,5 m, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân thêm khắc nghiệt.

Mưa lớn kèm gió mạnh bắt đầu trút xuống Gaza từ tối 6/11, gây ngập trên diện rộng tại các khu vực tập trung người sơ tán.

Tình trạng trên càng trở nên nghiêm trọng khi nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại Gaza đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột bùng phát từ tháng 10/2023.

Hậu quả là hàng trăm nghìn người Palestine phải sinh sống trong những khu trú ẩn tạm bợ.

Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, Tel Aviv vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với hoạt động đưa vật liệu xây dựng, trang thiết bị trú ẩn và phương tiện phục vụ tái thiết vào vùng lãnh thổ này.

(theo Anadolu)