Gây tranh cãi khi phô diễn cơ thể khi đi dạy, cô giáo làm video đáp trả đúng 2 câu

Theo New York Post, cô Williams tự giới thiệu mình là một nhà giáo dục kiêm người sáng tạo nội dung về thời trang. Tài khoản TikTok của cô có hơn 134.000 người theo dõi.

Trong các video được chia sẻ, Williams xuất hiện tại hành lang và lớp học, tạo dáng trước máy quay hoặc bước đi trong những bộ trang phục ôm sát cơ thể. Một số video có học sinh xuất hiện ở phía sau.

Nhiều người xem cho rằng cách ăn mặc và tạo dáng của nữ giáo viên không phù hợp với môi trường trường học. Một số bộ trang phục bị nhận xét là quá gợi cảm, giống trang phục đi chơi buổi tối hơn là quần áo dành cho công việc giảng dạy.

Trong một đoạn video lan truyền, Williams mặc chân váy bút chì màu nude ôm sát, kết hợp áo sơ mi trắng và giày cao gót buộc dây màu đen. Cô bước đi trong hành lang trường học và tạo dáng trước máy quay khi có học sinh ở phía sau.

Một giáo viên được biết đến trên mạng với biệt danh “Teacher Bae” đang thu hút sự chú ý — nhưng có lẽ không phải theo cách mà ban giám hiệu nhà trường mong muốn. Nguồn ảnh: Instagram/@peachy__skin

Ở một video khác, nữ giáo viên mặc chân váy dài màu trắng có phần vải xuyên thấu, phối cùng áo đen, nơ cỡ lớn và giày cao gót. Những hình ảnh này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa phong cách cá nhân và sự chuyên nghiệp của người làm nghề giáo.

Một video khác khiến nhiều người chú ý ghi lại cảnh Williams mặc quần vải rộng và viết bài tập lên bảng. Một số người xem cho rằng góc quay và cách cô xuất hiện khiến video tập trung quá nhiều vào vóc dáng, thay vì hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, đây là nhận xét của người dùng mạng xã hội, không phải kết luận chính thức về hành vi của nữ giáo viên.

Trước những lời chỉ trích, nhiều người kêu gọi nhà trường thực thi quy định về trang phục dành cho giáo viên nghiêm túc hơn. Một bình luận được bài báo dẫn lại có nội dung: “Các trường học cần bắt đầu thực thi quy định về trang phục của giáo viên. Bạn trông rất đẹp, nhưng đây không phải thời điểm và địa điểm phù hợp”.

Một số người khác cho rằng cách xuất hiện của Williams khiến họ nghi ngờ cô đang cố tình thu hút sự chú ý trong môi trường có học sinh. Thậm chí, có ý kiến đề nghị điều tra vụ việc.

Dù vậy, không phải tất cả đều phản đối nữ giáo viên. Tranh luận cũng xoay quanh việc liệu những bộ trang phục này thực sự không phù hợp hay Williams đang bị soi xét quá mức vì vóc dáng của mình.

Williams không im lặng trước làn sóng chỉ trích. Trong một video phản hồi, cô cho rằng những người công kích mình đang quá tiêu cực và nói: “Các người thật khốn khổ. Các người thực sự rất khốn khổ”.

Nữ giáo viên cũng đề nghị mọi người để cô yên, đồng thời khẳng định phụ huynh của những học sinh cô từng dạy vẫn dành lời khen cho mình và mong con họ tiếp tục được học trong lớp của cô.

Câu chuyện tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội về quy định trang phục trong trường học, hình ảnh chuyên nghiệp của giáo viên và việc đánh giá phụ nữ dựa trên ngoại hình. Tuy nhiên, bài viết của New York Post không xác nhận Williams đã bị nhà trường kỷ luật hay có kết luận chính thức rằng cô vi phạm quy định trang phục.