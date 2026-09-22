Gây thương tích cho "bạn nhậu" rồi đến công an đầu thú

Ngày 22-9, Công an xã Diên Thọ cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1989, trú tại xã Diên Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Diên Thọ lấy lời khai Phạm Huy Hoàng.

Trước đó, vào tối 17-9, Phạm Huy Hoàng đã đến trụ sở Công an xã Diên Thọ đầu thú, khai nhận hành vi dùng kéo gây thương tích cho "bạn nhậu". Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Huy Hoàng và anh V.T.H. (sinh năm 1995, cùng trú tại xã Diên Thọ) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng của Hoàng. Sau khi đã uống nhiều rượu, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát. Trong lúc xảy ra xô xát, Hoàng chạy vào bếp lấy một cây kéo rồi quay ra đâm nhiều nhát vào người anh V.T.H., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hoàng nhờ người dân xung quanh gọi xe cấp cứu đưa anh V.T.H. đi bệnh viện, đồng thời đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Diên Thọ đưa Hoàng đến hiện trường để xác định địa điểm xảy ra vụ việc, đồng thời thu giữ cây kéo được xác định là hung khí gây thương tích.

Hiện Công an xã Diên Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.