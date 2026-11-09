Gây thiệt hại tiền tỷ, cựu Giám đốc SeaBank lãnh 10 năm tù

Phiên xét xử vắng mặt 2 bị cáo, sáng 9-11. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội đồng xét xử nhận định mặc dù các bị cáo đã bỏ trốn nhưng có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đối với Nguyễn Hoàng Long, tòa cấp phúc thẩm đã tuyên án 10 năm tù trong vụ án lừa đảo vào năm 2017.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, 2 bị cáo Anh Tâm và Hương Giang đã trốn khỏi Việt Nam, gây khó khăn cho công tác điều tra, trốn tránh trách nhiệm. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; bị cáo Lê Anh Tâm 12-13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (gọi tắt là Công ty Vina Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, doanh nghiệp này và các công ty thành viên còn nợ SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng 400 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang (khi đó là Giám đốc SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Hương Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Cụ thể, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho, nhưng thực tế không có hàng hóa lưu kho. Long sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn tại SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang biết các tài sản thế chấp không có thật và chỉ đạo cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng để ngân hàng giải ngân khoản vay.

Bằng phương thức trên, Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeaBank. Trong đó, Lê Anh Tâm giúp sức Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau đó, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đến nay, cơ quan chức năng xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 2 người trên để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử thông báo đã nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, do luật sư gửi. Trong đơn, bị cáo Giang trình bày đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.