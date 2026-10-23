Gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong, tài xế bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo. Ảnh: CACC

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/10/2026, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, thuộc thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, một phụ nữ bị thương trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh là chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hương Sơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ truy tìm, lực lượng Công an xác định ô tô biển kiểm soát 89H-087.60 liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời làm rõ người điều khiển là Phạm Trọng Đạo. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận đã điều khiển ô tô gây tai nạn và cho biết trước đó có sử dụng rượu, bia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.