Gây tai nạn chết người, lái xe đầu kéo nhận 15 tháng tù treo

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, khoảng 16h35 ngày 26.6, Nguyễn Hữu Hà, SN 1978, trú tại xã Lai Khê (có giấy phép lái xe ô tô theo quy định) lái xe ô tô đầu kéo 15C - 286.80, kéo theo sơ mi rơ - moóc 15RM - 012.29 lưu thông trên QL5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Nguyễn Hữu Hà tại toà

Khi đi đến km 39+500, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền, Hà lái xe không đúng làn đường quy định, thiếu chú ý quan sát nên không phát hiện xe mô tô 34H1 - 014.49 do anh Bùi Xuân Tuấn (xã Mao Điền) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, cùng làn đường.

Do không bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện, Hà đã để xe đầu kéo xảy ra va chạm khiến anh Tuấn ngã xuống đường, bị bánh xe chèn qua người và tử vong tại hiện trường.

Nguyễn Hữu Hà tự nguyện bồi thường gia đình anh Tuấn 300 triệu đồng. Đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can.