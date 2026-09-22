Gây sự, đánh người, 7 bị cáo vào tù

Chiều 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể: Đoàn Phúc Bảo (sinh năm - SN 2009, trú phường Ba Ngòi), Cao Lê Sơn và Khổng Xuân Ý (cùng SN 2009, trú xã Cam An) cùng mức 4 năm tù; Nguyễn Trần Tấn Anh Tú (SN 2010, trú phường Ba Ngòi) 3 năm tù; Nguyễn Thanh Tú (SN 2011, trú xã Cam An) 2 năm 6 tháng tù; Phan Ngọc Khang (SN 2011, trú phường Ba Ngòi) 2 năm tù; Nguyễn Tấn Vinh (SN 2010, trú phường Cam Ranh) 1 năm 3 tháng tù.

Theo hồ sơ, tối 25-11-2025, nhóm thanh thiếu niên, trong đó có 7 bị cáo nêu trên ngồi nói chuyện tại khu vực bờ kè thuộc phường Ba Ngòi. Sau khi một số người ra về, số còn lại thấy nhóm của Trần Quang Bảo, Võ Minh Luân (cùng trú phường Ba Ngòi), Nguyễn Bảo Quốc Huy (trú phường Cam Linh) đứng chơi gần đó. Cho rằng nhóm Luân ngông nghênh nên nhóm của Thanh Tú ném đá gây sự. Thanh Tú còn chở 2 thanh niên đến gần chỗ nhóm Luân đang đứng rồi quay lại, nói rằng bị nhóm Luân chửi bới và rủ nhóm mình đánh nhóm Luân. Anh Tú nói cả nhóm qua đánh, tất cả đồng ý. Nhóm Anh Tú dùng mũ bảo hiểm, cây gỗ cứng… đánh nhiều cái vào người Luân, trong đó có cú đánh trúng đầu; đồng thời đánh cả Quốc Huy, Quang Bảo. Riêng Vinh không trực tiếp gây thương tích cho ai.

Tòa tuyên án.

Điều tra cho thấy, tổn thương cơ thể của Luân là 36%, Quang Bảo 1%, Quốc Huy 3%. Ngày 26-11-2025, Quốc Huy làm đơn tố giác và yêu cầu xử lý hình sự nhóm Thanh Tú về hành vi cố ý gây thương tích cho 3 người. Ngày 16-1-2026, Luân, Quốc Huy, Quang Bảo và đại diện hợp pháp có đơn rút yêu cầu khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tại thời điểm bị đánh, Luân chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi vụ án xảy ra, bị hại Luân đã được bồi thường 92 triệu đồng; Quốc Huy được bồi thường 26 triệu đồng; Quang Bảo được bồi thường 600.000 đồng; các bị hại và đại diện hợp pháp không yêu cầu bồi thường thêm.