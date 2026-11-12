Gầy sòng trên đường

4 đối tượng đánh bạc trên đường bê-tông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đại Lộc phát hiện tại tuyến đường bê-tông thuộc thôn Đại Hòa có 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.