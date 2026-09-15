Gây rối trật tự công cộng, 6 thanh niên lãnh án

Ngày 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm 6 bị cáo cùng trú xã Thuận Nam, cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Tòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt đối với 3 bị cáo do không có căn cứ, cụ thể: Não Minh Điệp (sinh năm - SN 2007): 2 năm 6 tháng tù; Thập Minh Trí (SN 2008) và Thiên Phụng Hoàng Long (SN 2008) cùng mức 9 tháng tù. Tòa cũng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do 3 bị cáo còn lại tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, 3 bị cáo này vẫn chấp hành mức án như sau: Vạn Trung Kiên (SN 2005) và Phụng Thiên Khải (SN 2007) cùng mức 2 năm 6 tháng tù; Đặng Minh Tiễn (SN 2009) 1 năm tù.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo hồ sơ, tối 11-10-2025, Tiễn, Khải, Điệp, Trí, Long, Kiên và một số người khác ở cùng xã, trong đó có Bá Thanh Thánh tổ chức ăn nhậu. Khi Thánh chở bạn gái về nhà thì bị 2 thanh niên không rõ lai lịch chặn xe, dùng tay đánh rồi bỏ đi. Lúc này, Thánh gặp Tiễn và 1 người trong nhóm đi mua thêm đồ nhậu nên đã kể lại sự việc và rủ cả hai đi đánh trả thù. Tất cả đồng ý và cùng Thánh đến trước nhà một người dân ở xã Thuận Nam, bên trong có anh Nguyễn Duy Vương (con chủ nhà) đang ngồi chơi cùng một số thanh niên. Nghe tiếng xe nổ máy to, nhóm anh Vương ra ngoài xem thì xảy ra mâu thuẫn nhưng được can ngăn. Nhóm Thánh về lại chỗ nhậu kể việc bị nhóm anh Vương đòi đánh và rủ cả nhóm đi đánh trả. Cả nhóm mang theo vỏ chai bia đến trước nhà anh Vương, điều khiển xe chạy qua chạy lại, nẹt pô, la hét, thách thức đánh nhau rồi ném đá, ném vỏ chai bia vào nhà, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Sau đó, cả nhóm bị một nhóm người trong thôn ném đá nên cũng nhặt đá ném lại và đi lấy dao để hù dọa…

Được biết, các bị cáo Kiên, Khải, Tiễn đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ án khác; bị cáo Điệp từng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng ở khu dân cư.