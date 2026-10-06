Gây ra vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong, bị cáo 21 tuổi bị tuyên án tử hình

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tổng mức hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị lĩnh án tử hình.

Tại phiên tòa, nhiều người thân của các bị hại đã đến tham dự và theo dõi quá trình xét xử. Trong khi đó, không có người thân nào của bị cáo Nguyễn Đức Anh có mặt. Tại tòa, Đức Anh khai có trình độ học vấn lớp 11, gia đình đã bán nhà tại Đồng Nai từ nhiều năm trước và dọn về TP.HCM sinh sống. Riêng bị cáo ở lại Đồng Nai và làm nghề nghiệp tự do. Bị cáo cho biết chiếc xe máy sử dụng để chở bạn gái P.A đi chơi và xe máy dùng để đến hiện trường gây án đều là xe mượn.

Theo lời khai của Đức Anh, sau khi chia tay bạn gái P.A, bị cáo nảy sinh ý định sát hại người này vì cho rằng mình bị lừa dối. Trước khi xảy ra vụ án, Đức Anh có uống rượu cùng bạn bè. Bị cáo khai không quen biết gia đình anh Q, chị M và các cháu bé. Tại phiên tòa, Đức Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình các bị hại và bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi đã gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Khoản tiền này gồm các chi phí liên quan đến thiệt hại sức khỏe, chi phí điều trị, mai táng, chăm lo cho gia đình và thu nhập bị mất do hậu quả vụ án…

Luật sư đại diện cho gia đình bị hại cũng cho biết đã cố gắng liên hệ với người thân của bị cáo Đức Anh ở tất cả các địa chỉ, thông qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều bặt vô âm tín, không ai hồi âm.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh khai chỉ làm việc tự do và xe chở bạn gái đi chơi và xe đi gây án đều đi mượn.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai thực hiện quyền công tố, trình bày bản luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội "giết người", từ 6-7 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã tuyên tổng mức án tử hình đối với bị cáo Đức Anh và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đức Anh và Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó cô gái đã chủ động chia tay.

Vì vậy, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ. Tối 2/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh lên xe anh N.M.N và nói dối nhờ chở đến nhà chị P.A để đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh ghé nhà lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao nhưng không cho anh N biết.

Video: Toàn cảnh vụ xét xử kẻ gây ra vụ thảm án.

Khi thấy ông Đ.V.R (cha của P.A) đi làm về chạy xe vào nhà, Đức Anh nói với bạn "để xử ông này" nhưng được N can ngăn và chở Đức Anh về nhà, sau đó N rời đi.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh mang 2 con dao một mình chạy xe máy đến nhà P.A rồi leo lên mái nhà. Trong lúc cạy cửa sổ giếng trời đã bị ông Đ.V.R phát hiện và khuyên Đức Anh đi về, đồng thời trình báo công an.

Không vào được nhà P.A, Đức Anh đột nhập nhà anh N.V.Q ở kế bên. Thấy anh Q, Đức Anh cầm dao đuổi theo tấn công và bị anh Q vừa bỏ chạy vừa chống trả.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ có mặt bên ngoài cổng TAND Đồng Nai để theo dõi vụ việc.

Khi chạy ngang phòng ngủ, Đức Anh cầm dao đâm chị H.T.M (vợ anh Q) khiến nạn nhân tử vong. Riêng anh Q chạy ra đường khoảng 20m thì bị Đức Anh đuổi kịp, chém gục xuống đường bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, thanh niên này còn quay lại nhà anh Q tước đoạt mạng sống của hai cháu N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (1 tuổi, đều là con của vợ chồng anh Q).

Sau khi gây án, Đức Anh bị bắt ngay tại hiện trường, riêng anh Q được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được bác sĩ cứu chữa kịp thời nên thoát chết nhưng bị tổn thương cơ thể 76%.

Video: Rất nhiều người dân hiếu kỳ chờ giây phút bị cáo rời toà.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Đức Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" và tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".