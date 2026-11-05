Gây ngộ độc cho 175 người, chủ tiệm bánh mì bị phạt hơn 85 triệu đồng

Người dân bị ngộ độc bánh mì điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Anh Nam

Ngày 5/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, trú phường Cẩm Thành), chủ tiệm bánh mì Bà Được, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định, bà Thúy bị phạt tổng cộng 85,75 triệu đồng về hai hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cụ thể, hành vi để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại xâm nhập bị phạt 750.000 đồng. Hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc cho 175 người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt 85 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, chủ tiệm bánh mì Bà Được còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm trong 4 tháng. Cơ sở này cũng bị buộc tiêu hủy số thực phẩm vi phạm, gồm chả heo, nước sốt, pate, chà bông, ớt rim và bánh mì.

Đồng thời, bà Thúy phải chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, từ ngày 9 đến 10/10, khi nhiều người sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm và 4/9 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.