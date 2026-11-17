* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Với những thành tích đã đạt được chỉ sau hơn hai tuần phát sóng, có thể nói Việc Ma Lương Quái (Dead-End Job) đã ghi tên mình vào danh sách những phim Hàn Quốc dài tập mới xuất sắc nhất trên Netflix trong năm 2026.

Trong tuần mở màn, Việc Ma Lương Quái thu được 5 triệu lượt xem, chỉ xếp sau Bài Học Đáng Đời (Teach You A Lesson) với 6,4 triệu lượt. Sang tuần thứ hai, phim vươn lên đứng nhất BXH Top 10 Netflix toàn cầu dành cho những phim không sử dụng tiếng Anh với 8,7 triệu lượt xem.

Câu chuyện của Việc Ma Lương Quái xoay quanh chàng trai Byeon Hyeok Jun (Lee Jae Wook) đang nợ nần ngập đầu. Trong lúc tuyệt vọng, anh nhận lời làm những công việc đặc biệt từ một công ty môi giới nhân sự có mức lương cao gấp 50 lần, 100 lần so với mức lương tối thiểu theo giờ.

Ngay ở công việc đầu tiên tại một cửa hàng tiện lợi, Byeon Hyeok Jun hiểu ra lý do tại sao công việc này lại được trả lương hậu hĩnh đến vậy. Môi trường làm việc của anh tựa như địa ngục, nơi đầy rẫy những hiện tượng kỳ quái và đáng sợ, bất kỳ công việc nào cũng có thể là công việc cuối cùng trong đời anh.

Dù được xếp vào thể loại limited series (loạt phim giới hạn) - thường những bộ phim được dán nhãn này sẽ không có phần sau - nhưng nhiều khán giả vẫn hy vọng Việc Ma Lương Quái sẽ có phần 2. Không chỉ vì nội dung quá hấp dẫn, thú vị, thông qua bối cảnh kinh dị và ma quái bóc tách hiện thực tàn nhẫn của chủ nghĩa tư bản, Việc Ma Lương Quái còn có một cái kết mở rất phù hợp để phát triển thêm.

Trong đoạn cuối của Việc Ma Lương Quái, sau khi giằng co, cô gái bí ẩn Eum Yeon Joo (Go Min Si) và Mr. S (Lee Hee Joon) - quản lý của công ty môi giới nhân sự Nhân Lực Nhện - cùng biến mất. Byeon Hyeok Jun trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nhận ra những ảnh hưởng từ thế giới khác đang tác động lên thế giới thực. Một hôm, anh bất ngờ nhận được lời mời trở thành người thay thế Mr. S.

Ngoài ra, em gái anh - Byeon Ji Yoon (Kim Min Ha) - nhận được tin nhắn trúng tuyển từ tập đoàn Kyungil. Đây là nơi mà nhiều năm về trước, khi Eum Yeon Joo vẫn còn là cô gái bình thường, đã làm công nhân ở đây rồi gặp biến cố.

Cái kết của Việc Ma Lương Quái đặt ra nhiều câu hỏi. Byeon Hyeok Jun có nhận lời mời làm quản lý công ty Nhân Lực Nhện thay thế Mr. S? Còn nếu từ chối, anh sẽ quên đi những gì xảy ra ở đó để sống tiếp cuộc đời bình thường, hay sẽ lên một kế hoạch để khắc phục hậu quả và có thể là lật đổ hoàn toàn nơi này? Em gái anh - Byeon Ji Yoon liệu có nhận việc ở tập đoàn Kyungil, và qua đó trở thành nạn nhân mới hay sẽ giúp Eum Yeon Joo báo thù?

Ngoài ra, Việc Ma Lương Quái còn có nhiều điểm khác cần làm rõ, có thể mở rộng, rất phù hợp để phát triển trong mùa 2. Như quy mô, chức năng, cách vận hành của công ty môi giới Nhân Lực Nhện. Bản chất thực sự của công ty này vẫn còn nhiều ẩn số để khán giả khám phá. Bên cạnh đó, quá khứ bi kịch của Eum Yeon Joo cũng khá mơ hồ, sẽ đáng nhớ hơn khi câu chuyện đi sâu vào chi tiết hơn.

Nói về khả năng có mùa 2, đạo diễn Han Jun Hee thừa nhận ông luôn nghĩ rằng mình muốn thực hiện nó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật khó. Ông nói: “Có biết bao nhân vật mà chúng ta có thể khai thác câu chuyện quá khứ cũng như những diễn biến sau đó của họ, phải không? Chúng ta cần thời gian để suy ngẫm xem mình có thể kể những câu chuyện nào, và liệu có thể đào sâu hơn nữa những tiềm năng mà thể loại này mang lại hay không”.

Đồng đạo diễn Kim Da Min chia sẻ nếu thực hiện, mùa 2 của Việc Ma Lương Quái có thể sẽ chọn hướng táo bạo hơn, hoặc khám phá những khía cạnh mà mùa đầu chưa khai thác nhiều.

Hiện tại, Netflix vẫn chưa có thông báo gì về kế hoạch phát triển mùa 2 của Việc Ma Lương Quái.

Trên phim trường Việc Ma Lương Quái.

Một số bình luận của netizen: “Tôi hy vọng nếu có mùa 2, chúng ta sẽ được thấy các nơi làm việc khác nữa. Bối cảnh thường xuyên thay đổi từ cửa hàng tiện lợi đến khu vui chơi, rồi rạp chiếu phim, công trường… thực sự khiến bộ phim rất phong phú, thú vị. Mong họ tiếp tục phát huy.” “Tôi rất cần mùa 2. Có những vấn đề tôi vẫn chưa rõ lắm, chắc phim cần mở rộng để giải thích thêm. Như là cách các cánh cửa giữa hai thế giới hoạt động, hoặc những gì đã xảy ra với Eum Yeon Joo ở thế giới bên kia cánh cửa.” “Tôi rất tò mò xem liệu nhân vật chính có lật tung công ty Nhân Lực Nhện lên không? Hay anh ấy cũng chấp nhận phải buông xuôi như những nô lệ tư bản ngoài đời thực?” “Nếu làm mùa 2 thì tôi hy vọng họ sẽ chú trọng hơn vào việc xây dựng thế giới quan. Tôi rất mong được biết thêm về thế giới đó.”