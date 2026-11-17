Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh đã xác minh, truy xét và làm rõ đối tượng cướp giật 278 tờ vé số của một người đàn ông khuyết tật.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, lúc 8h10 ngày 14/11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D. (SN 1964, trú tại xã Bình Mỹ) về việc bị cướp giật 278 tờ vé số, tổng trị giá 2,78 triệu đồng.

Theo lời trình báo, khoảng 8h20 ngày 13/11, ông D. đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số trước nhà số 189A đường Bùi Công Trừng, ấp 49, xã Đông Thạnh thì một nam thanh niên điều khiển xe máy đến hỏi mua vé số.

Khi ông D. đưa tập vé số cho người này lựa chọn, nam thanh niên bất ngờ giật toàn bộ 278 tờ vé số rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh triển khai các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 12h10 cùng ngày, tức sau 4 giờ tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng phát hiện và đưa Đặng Xuân Trung (SN 1994) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật 278 tờ vé số của ông D.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Đặng Xuân Trung về hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.