Cá thể gấu trúc đỏ Futa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là cá thể gấu trúc đỏ sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt. Ảnh: Chiba Zoological Park

Theo thông tin từ Vườn thú Chiba, tỉnh Chiba, cá thể gấu trúc đỏ đực có tên Futa đã chạm ngưỡng 23 tuổi và 135 ngày vào ngày 17/11, tương đương hơn 100 tuổi nếu tính theo tuổi của con người. Kỷ lục trước đó thuộc về một cá thể gấu trúc đỏ tại vườn thú ở bang Montana (Mỹ), sống thọ 21 tuổi và 265 ngày.

Futa sinh năm 2003 tại một vườn thú ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, sau đó được chuyển đến Vườn thú Chiba vào năm 2004 để phục vụ mục đích nhân giống. Khi còn nhỏ, Futa từng thu hút sự chú ý nhờ thói quen đứng thẳng bằng hai chân sau và đến nay vẫn được nhiều người yêu mến.

Theo một nhân viên chăm sóc, hồi tháng 10 vừa qua, Futa có biểu hiện kéo lê chân sau bên trái, nhưng hiện đã hồi phục khá tốt.

Nhân dịp Futa lập kỷ lục, ngày 17/11, Vườn thú Chiba đã tổ chức sự kiện ăn mừng với khoảng 150 người hâm mộ tham dự. Theo Vườn thú Chiba, Futa từng được ghép đôi với một cá thể gấu trúc đỏ từ vườn thú ở tỉnh Nagano và đã sinh được nhiều con.