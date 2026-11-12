Gấu mèo có diện mạo 'kỳ dị' băng qua đường: Giới khoa học hé lộ bí ẩn gây sốc

Theo The Washington Post ngày 25/7/2026, Jimothy là một chú gấu mèo sinh sống tại thành phố Seattle, Mỹ. Nhờ sở hữu ngoại hình đặc biệt khác hẳn đồng loại, con vật này bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhanh chóng trở thành hiện tượng được nhiều người quan tâm.

Chú có thân hình và chiếc đuôi ngắn bất thường, phần lưng cong rõ rệt. Các chuyên gia cho rằng Jimothy có thể mắc hội chứng cột sống ngắn (short spine syndrome), một dạng dị tật hiếm gặp khiến các đốt sống không phát triển hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chú chưa được bác sĩ thú y chính thức kiểm tra để xác nhận tình trạng này.

Điều khiến câu chuyện về Jimothy càng trở nên đặc biệt là chú gấu mèo này vẫn có thể sống sót ngoài tự nhiên dù phải đối mặt với nhiều thử thách. Trong môi trường hoang dã, việc tìm kiếm thức ăn và tránh né các loài thú săn mồi luôn là những mối đe dọa thường trực đối với các loài động vật.

Chỉ sau khoảng một tuần xuất hiện trên mạng xã hội, Jimothy đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Theo nhà khoa học thần kinh Kelly Lambert, khả năng thích nghi vượt trội của gấu mèo có thể là yếu tố giúp Jimothy tồn tại bất chấp những hạn chế về thể chất. Loài động vật này có bộ não phát triển, khả năng tiếp thu và học hỏi linh hoạt. Đặc biệt, đôi chân trước rất khéo léo giúp chúng dễ dàng leo trèo, kiếm thức ăn và thích ứng với những thay đổi trong môi trường sống.

Bên cạnh khả năng thích nghi tự nhiên, sự chăm sóc và bảo vệ từ gấu mèo mẹ cũng được cho là đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trưởng thành của Jimothy. Những video ghi lại cảnh chú gấu mèo chạy trên đồng cỏ, vượt qua hàng rào và tự do khám phá xung quanh cho thấy khả năng vận động khá linh hoạt của con vật.

Chỉ sau khoảng một tuần xuất hiện trên mạng xã hội, Jimothy đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Sự yêu mến của cộng đồng dành cho chú gấu mèo đặc biệt lớn đến mức chính quyền thành phố còn dành tặng một tuyên bố vinh danh riêng.

Câu chuyện của Jimothy không chỉ mang đến sự thích thú cho người xem mà còn cho thấy sức sống và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của động vật. Ngay cả khi mang khiếm khuyết bẩm sinh, chúng vẫn có thể vượt qua nhiều trở ngại để tồn tại và hòa nhập với môi trường tự nhiên.