Gấu khổng lồ lao vào tấn công xe ô tô dữ dội trong đêm, nữ tài xế hoảng loạn

Đoạn video từ camera hành trình ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một con gấu mẹ cùng gấu con bất ngờ bước ra từ màn đêm, tiến sát chiếc ô tô trước khi lao vào tấn công dữ dội.

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang cầm lái lập tức đạp phanh khi phát hiện những con vật xuất hiện phía trước. Tuy nhiên, con gấu lớn hơn, được cho là gấu mẹ, nhanh chóng lao thẳng về phía chiếc xe với tốc độ đáng sợ.

Con vật liên tục áp sát, dùng hai chân khỏe mạnh đập mạnh vào phần nắp capo. Sau khi lùi ra một đoạn, nó bất ngờ chuyển hướng rồi tiếp tục quay lại tấn công. Lần này, con gấu há miệng cắn vào thân xe. Quá hoảng loạn, người phụ nữ lập tức khóa kín toàn bộ cửa ô tô và chỉ biết ngồi bên trong chờ con vật rời đi.

Con gấu lao về phía xe ô tô của người phụ nữ. Nguồn ảnh: Jam Press/Đồn cảnh sát Nayoro.

Sự việc xảy ra vào tối 29/9, khi người phụ nữ đang trên đường trở về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc tại đảo Hokkaido, Nhật Bản.

Chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng, cô cho biết: "Tôi dừng xe vì nghĩ mình có thể sắp đâm trúng chúng, nhưng ngay sau đó những con gấu bắt đầu tấn công. Tôi nhanh chóng khóa cửa, chỉ biết cầu mong chúng không thể vào được bên trong và chờ đến khi chúng tự bỏ đi".

Người phụ nữ kể rằng chiếc ô tô liên tục rung lên trong lúc con gấu ở bên ngoài, kèm theo những tiếng gầm đáng sợ. Cô đặc biệt lo lắng con vật có thể mất kiểm soát và phá vỡ cửa kính để chui vào trong xe.

Con gấu trưởng thành được cho là dài khoảng 1,5 mét, còn theo thông tin từ truyền thông địa phương, con gấu con đi cùng có chiều dài khoảng 1 mét.

Những cú đập mạnh của con vật khiến phần nắp capo biến dạng nghiêm trọng, trên bề mặt xuất hiện dày đặc các vết cào sâu. Thậm chí, một số móng vuốt sắc nhọn còn xuyên qua lớp kim loại của chiếc xe, cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của con gấu.

Dù phần đầu xe bị hư hỏng khá nặng, chiếc ô tô may mắn vẫn còn đủ khả năng di chuyển. Người phụ nữ cuối cùng đã lái xe an toàn đến đồn cảnh sát mà không bị thương.

Con gấu làm móp nắp capo và để lại nhiều vết cào sâu. Nguồn ảnh: Jam Press/Đồn cảnh sát Nayoro.

Cuối cùng, 2 con gấu biến mất trở lại khu rừng.

Cảnh sát đã tăng cường tuần tra quanh khu vực sau vụ việc đáng sợ vừa xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, tuyến đường xảy ra sự việc nằm giữa khu vực đồi núi, cách trung tâm Bifuka khoảng 10 km. Đây cũng là địa bàn thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của gấu, khiến người dân và các phương tiện qua lại phải đặc biệt thận trọng.

Số liệu mới nhất từ địa phương cho thấy chỉ trong một tuần, cảnh sát Hokkaido đã tiếp nhận tới 55 thông báo về việc phát hiện gấu nâu tại nhiều khu vực trên toàn đảo.

Trước tình trạng gấu xuất hiện ngày càng gần khu dân cư và các tuyến đường, nhà chức trách khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nâng cao cảnh giác, nhất là khi lái xe qua những khu vực nông thôn, miền núi vào ban đêm.