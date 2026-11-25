Gạt mưa cảm biến mưa là một trong những trang bị tiện ích ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại. Khi kích hoạt chế độ tự động, tài xế không cần liên tục điều chỉnh cần gạt mỗi khi thời tiết thay đổi. Hệ thống sẽ tự nhận biết lượng nước trên kính chắn gió để quyết định thời điểm và tốc độ hoạt động.

Cảm biến hồng ngoại giúp ô tô nhận biết mưa

Công nghệ gạt mưa tự động đã được nghiên cứu từ những năm 1950-1960, với nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, các kỹ sư Ford từng thử nghiệm sử dụng cụm dẫn điện gắn trên kính chắn gió để phát hiện nước mưa vào cuối thập niên 1960. Denso (Nhật Bản) cũng đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống gạt mưa tự động năm 1968.

Gạt mưa cảm biến mưa là một trong những trang bị tiện ích ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại

Năm 1970, Citroën giới thiệu trên mẫu SM một trong những hệ thống gạt mưa tự động đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống này hoạt động dựa trên mức tiêu thụ điện của mô-tơ gạt mưa. Khi kính khô, lực cản của cần gạt tăng khiến mô-tơ tiêu thụ nhiều điện hơn. Hệ thống sử dụng sự thay đổi đó để điều chỉnh chu kỳ hoạt động.

Bước tiến quan trọng xuất hiện vào năm 1996, khi General Motors (GM) giới thiệu hệ thống Rainsense trên các mẫu Cadillac STS, Eldorado và DeVille.

Khác với những thiết kế trước đó, Rainsense sử dụng các đèn LED hồng ngoại đặt trong một mô-đun phía sau gương chiếu hậu. Ánh sáng được chiếu qua kính chắn gió và cảm biến sẽ đo lượng ánh sáng phản xạ trở lại.

Khi kính khô, phần lớn ánh sáng được phản xạ trở lại cảm biến. Tuy nhiên, khi nước mưa xuất hiện trên bề mặt kính, hiện tượng khúc xạ và thay đổi phản xạ khiến lượng ánh sáng thu được giảm xuống. Dựa vào mức độ thay đổi này, bộ xử lý xác định lượng nước trên kính và điều khiển hệ thống gạt mưa.

Tự điều chỉnh theo lượng nước trên kính

Điểm đáng chú ý của công nghệ này là khả năng phản ứng với cường độ mưa. Khi lượng nước ít, cần gạt có thể hoạt động ở tốc độ thấp hoặc theo chu kỳ gián đoạn. Khi mưa lớn hơn, hệ thống sẽ tăng tần suất gạt để bảo đảm tầm nhìn cho người lái.

Sau khi ra mắt, Rainsense tiếp tục được mở rộng trên nhiều dòng xe thuộc các thương hiệu của GM. Công nghệ cảm biến mưa sau đó cũng được các hãng ô tô khác phát triển và ứng dụng rộng rãi.

Về nguyên lý, hệ thống gạt mưa tự động không quá phức tạp: chỉ cần nguồn phát ánh sáng hồng ngoại, cảm biến tiếp nhận tín hiệu và bộ xử lý trung tâm. Tuy nhiên, sự kết hợp này giúp ô tô nhận biết những giọt mưa đầu tiên, tự động kích hoạt cần gạt và điều chỉnh tốc độ phù hợp, góp phần duy trì tầm nhìn và giảm thao tác cho tài xế.

Dù vậy, gạt mưa cảm biến vẫn cần sự giám sát của người lái. Trong điều kiện mưa quá lớn, kính bị bám bẩn hoặc cảm biến hoạt động không chính xác, tài xế cần chủ động điều chỉnh để bảo đảm tầm nhìn an toàn.