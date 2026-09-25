Gạt mưa bên trái và bên phải có thể thay đổi vị trí cho nhau không?

Lưỡi gạt mưa trên hầu hết các xe có chiều dài khác nhau giữa bên trái và bên phải nhằm đảm bảo khả năng lau sạch kính chắn gió tối ưu. Những chiếc gạt mưa truyền thống với khung thẳng có thể được hoán đổi vị trí nếu chiều dài của chúng giống nhau, tuy nhiên điều này khá hiếm gặp.

Việc thay đổi vị trí lưỡi gạt mưa trái và phải không đơn giản do thiết kế và kích thước khác biệt. ﻿ Ảnh: SlashGear

Nếu chiều dài lưỡi gạt khác nhau, việc đổi chỗ có thể dẫn đến các vấn đề như gây trầy xước kính hoặc làm giảm tầm nhìn khi lái xe, ảnh hưởng đến an toàn. Do đó, người dùng cần lưu ý chọn đúng loại và kích thước phù hợp cho từng bên.

Đối với các loại gạt mưa dạng beam hiện đại, thường xuất hiện trên các mẫu xe mới, chúng có thiết kế cong và được bán dưới dạng bộ hoàn chỉnh với các đầu nối chuyên biệt. Điều này khiến việc hoán đổi vị trí giữa hai bên trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được.

Các lưỡi gạt thay thế thường được đánh dấu rõ ràng dành cho bên lái và bên phụ, đồng thời có kích thước khác nhau để phù hợp với thiết kế kính chắn gió của từng xe. Việc sử dụng đúng loại gạt giúp đảm bảo hiệu quả lau sạch và tuổi thọ của sản phẩm.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thay gạt mưa ít nhất một lần mỗi năm hoặc sớm hơn khi phát hiện gạt bị hư hỏng hoặc không còn lau kính hiệu quả. Các loại gạt hiện đại thường sử dụng vật liệu như silicone hoặc công nghệ Teflon nhằm tăng độ bền và cải thiện khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết.