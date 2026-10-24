Gạt bỏ khúc mắc, Liên đoàn Bóng đá châu Á ủng hộ ông Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn tái tranh cử nhiệm kỳ tới. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu tại Đại hội bất thường AFC ở Tokyo, Nhật Bản, với sự tham dự của ông Infantino, Chủ tịch AFC cho biết, hai bên đã đạt được sự thấu hiểu sau các cuộc trao đổi gần đây tại Zurich, Thụy Sỹ.

Ông Sheikh Salman khẳng định, AFC cam kết ủng hộ ông Infantino và sự lãnh đạo của Chủ tịch FIFA trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ông cũng nhấn mạnh những bất đồng trước đây không nên bị đánh đồng với vấn đề ủng hộ tái tranh cử.

Hồi tháng 8, ông Sheikh Salman cùng người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) đã chỉ trích đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) của ông Infantino. FFE nhằm thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào một pháp nhân thương mại nắm giữ các quyền liên quan các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup. Lãnh đạo ba liên đoàn gọi đề xuất này là hành động “vi phạm nghiêm trọng lòng tin”.

Dự án sau đó bị hủy bỏ. Tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Zurich ngày 15/10, ông Infantino đã xin lỗi về những sai sót trong quá trình truyền đạt thông tin và tham vấn liên quan đề xuất.

Ông Sheikh Salman cho biết, hai bên đã đạt được sự đồng thuận và sẵn sàng hướng tới tương lai, nhấn mạnh bóng đá sẽ phát triển vững mạnh hơn khi các bên hợp tác trên cơ sở tầm nhìn và mục tiêu chung.

Về phần mình, ông Infantino bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Sheikh Salman, người dự kiến tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị Chủ tịch AFC vào năm tới. Ông đánh giá cao những đóng góp của ông Sheikh Salman trong 13 năm qua và khẳng định FIFA sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ người đứng đầu AFC trong thời gian tới.

Ông Infantino lãnh đạo FIFA từ năm 2016 và đang hướng tới nhiệm kỳ tiếp theo trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.