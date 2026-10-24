Gastech 2026: Khi Thái Lan dẫn dắt nghị sự năng lượng khu vực

Gastech 2026 – triển lãm và hội nghị lớn nhất thế giới về lĩnh vực khí tự nhiên, LNG, hydrogen và các giải pháp carbon thấp – diễn ra từ ngày 14 đến 17/9 tại BITEC, Bangkok. Sự kiện thu hút gần 60.000 người tham dự từ hơn 150 quốc gia, mức cao kỷ lục, cùng hơn 20 bộ trưởng.

Thái Lan thông qua diễn đàn này để đưa các dự án gắn với lợi ích quốc gia lên bàn nghị sự khu vực. Nhiều thỏa thuận công bố tại Gastech liên quan tới các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Ngày 15/9, B.Grimm Power (Thái Lan) ký với GE Vernova (Hoa Kỳ) thỏa thuận cung cấp tua-bin khí và máy phát cho dự án tại Perlis, Malaysia, cùng hợp đồng dịch vụ cho các nhà máy điện tại Thái Lan. Trong lĩnh vực dầu khí, các công ty thành viên của PTTEP và PETRONAS được trao quyền thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí tại lô A-18-01 thuộc Khu vực Phát triển chung Malaysia – Thái Lan. Lễ trao hợp đồng diễn ra ngay trong khuôn khổ Gastech.

Nhà nước chủ trì, doanh nghiệp quốc gia cùng xây dựng nghị sự

Vai trò của Thái Lan thể hiện rõ ngay từ cấu trúc tổ chức. Bộ Năng lượng Thái Lan chủ trì Gastech, còn dmg events đảm nhiệm công tác tổ chức. PTT, Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT) và Gulf là các đối tác quốc gia; RATCH và EGCO tham gia với vai trò hỗ trợ; Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) và Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan (ERC) là đối tác tổ chức. Ba tập đoàn năng lượng quốc tế Chevron, ExxonMobil và Shell giữ vai trò đồng chủ trì quốc tế.

Đây là mô hình nước chủ nhà dẫn dắt: cơ quan nhà nước và doanh nghiệp năng lượng trong nước cùng định hình nội dung chương trình.

Báo chí tác nghiệp tại gian hàng EGAT ở Gastech 2026. Ảnh: VEC.

EGAT phối hợp tổ chức Chương trình Chiến lược về Điện khí hóa (Electrification Strategic Programme) tại Gastech. Theo EGAT, các phiên thảo luận bao quát phát điện, truyền tải, phân phối, công nghệ nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện, cùng hạ tầng đáp ứng nhu cầu điện của AI và trung tâm dữ liệu.

Tại phiên thảo luận về LNG trong kỷ nguyên điện khí hóa (LNG in the age of electrification), Tổng giám đốc EGAT Narin Phoawanich nhắc tới dự án Liên kết điện Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore (LTMS-PIP), khi điện sản xuất tại Lào được truyền qua Thái Lan và Malaysia tới Singapore. Khi bên mua tham gia từ khâu xây dựng chương trình, triển lãm chuyển từ nơi “trưng bày công nghệ” thành nơi “đặt bài toán cho thị trường”.

Song song, Gastech tổ chức các phiên đối thoại cấp bộ trưởng về an ninh năng lượng và phát triển hạ tầng. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các quốc gia và của những nhà hoạch định chính sách sẵn sàng xây dựng cầu nối.

Bộ Năng lượng Thái Lan coi Gastech là nền tảng mở rộng hợp tác quốc tế về thương mại, đầu tư năng lượng, khí đốt và an ninh năng lượng. Trên bàn nghị sự đó, cơ quan quản lý trao đổi định hướng phát triển; doanh nghiệp đàm phán nguồn cung, công nghệ và điều kiện thực hiện dự án với đối tác quốc tế.

Phiên thảo luận về thị trường LNG tại Gastech 2026. Ảnh: dmg events.

GEEC 2027: Cơ hội để Việt Nam định hình nghị sự năng lượng

Từ ngày 24 đến 26/02/2027, dmg events, nhà tổ chức Gastech, sẽ cùng Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) tại Hà Nội. Gastech 2026 cho thấy giá trị của một sự kiện năng lượng còn nằm ở những gì diễn ra bên cạnh khu trưng bày: bộ trưởng nhiều nước bàn về an ninh năng lượng và các thỏa thuận được ký ngay tại chỗ. GEEC 2027 được xây dựng theo cùng hướng đó.

Với Việt Nam, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp đủ điện cho nhu cầu trong nước, với tổng vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 khoảng 136,3 tỷ USD. Công nghệ, nhiên liệu và nguồn vốn cho khối lượng đầu tư này đều cần đối tác quốc tế, và GEEC 2027 tạo điều kiện để các bên trong nước gặp trực tiếp những đối tác đó ngay tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, GEEC dự kiến có hơn 120 phiên hội nghị thuộc hai chương trình là Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành. Hội nghị Chiến lược tập trung vào chính sách, đầu tư, huy động vốn và điều kiện triển khai dự án; Hội nghị Chuyên ngành đi sâu vào kỹ thuật, triển khai và vận hành trong các lĩnh vực phát điện, lưới điện, LNG, lưu trữ và năng lượng công nghiệp.

Chẳng hạn, với một dự án điện khí, chủ đầu tư cần làm rõ thời hạn cung cấp nhiên liệu, tiến độ hạ tầng tiếp nhận LNG và điều kiện thu xếp vốn. Nếu những nhu cầu này được đưa vào từ khâu xây dựng chương trình, Ban tổ chức có thể mời nhà cung cấp khí, đơn vị vận hành hạ tầng và tổ chức tài chính cùng thảo luận. Khi đó, cuộc trao đổi tập trung vào thời hạn cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc vốn và phương án triển khai.

GEEC còn tổ chức các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao, diễn ra kín với số lượng đại biểu giới hạn, về mô hình triển khai, đầu tư và hiệu quả vận hành hệ thống. Chủ đề từng phiên có thể xuất phát từ những vướng mắc do chủ đầu tư và đơn vị điện lực nêu ra.

Từ nay đến tháng 2/2027 là khoảng thời gian để doanh nghiệp và Ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện chương trình, từ những dự án cần tìm đối tác đến các chủ đề được đưa lên bàn nghị sự.

Gastech 2026 cho thấy một nước chủ nhà có thể dùng triển lãm để đặt nhu cầu của mình vào trung tâm nghị sự khu vực. GEEC 2027 mở ra cơ hội đó cho Việt Nam ngay tại Hà Nội. Khi cơ quan quản lý đứng vai chủ trì và các tập đoàn năng lượng quốc gia cùng xây dựng chương trình từ bây giờ, những bài toán năng lượng của Việt Nam sẽ có chỗ đứng trên bàn nghị sự khu vực.

GEEC 2027 mở cửa từ 9h30 đến 17h ngày 24/02 và từ 10h đến 17h ngày 25-26/02/2027 tại VEC, đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Đăng ký trưng bày và tham quan tại https://www.globalenergyvietnam.com/vn/ hoặc liên hệ 0969 599 900. Cổng nhận tóm tắt tham luận cho các phiên Hội nghị chuyên ngành hiện đã mở, hạn nhận bài đã được gia hạn đến ngày 06/11/2026. Chuyên gia quan tâm có thể xem hướng dẫn và gửi tóm tắt tại https://www.globalenergyvietnam.com/vn/conferences/call-for-papers/.