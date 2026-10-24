Gastech 2026 - khi Thái Lan dẫn dắt nghị sự năng lượng khu vực

Gastech 2026, triển lãm và hội nghị lớn bậc nhất thế giới về khí tự nhiên, LNG, hydrogen và giải pháp carbon thấp, diễn ra từ 14/9 đến 17/9 tại BITEC, Bangkok (Thái Lan). Sự kiện thu hút gần 60.000 người tham dự từ hơn 150 quốc gia, mức cao kỷ lục, và hơn 20 bộ trưởng. Thái Lan dùng diễn đàn này để đưa dự án phục vụ lợi ích quốc gia lên bàn nghị sự khu vực.

Nhiều thỏa thuận công bố tại sự kiện liên quan dự án năng lượng xuyên biên giới. Ngày 15/9, B.Grimm Power (Thái Lan) ký với GE Vernova (Mỹ) thỏa thuận cung cấp tua-bin khí và máy phát cho dự án tại Perlis (Malaysia), kèm hợp đồng dịch vụ cho nhà máy điện tại Thái Lan. Công ty thành viên của PTTEP và PETRONAS cũng nhận hợp đồng thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí tại lô A-18-01 thuộc Khu vực Phát triển chung Malaysia - Thái Lan ngay tại Gastech.

Nhà nước chủ trì, doanh nghiệp quốc gia xây dựng nghị sự

Vai trò của Thái Lan thể hiện từ cấu trúc tổ chức. Bộ Năng lượng Thái Lan chủ trì Gastech, dmg events đảm nhiệm công tác tổ chức. PTT, Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT) và Gulf là đối tác quốc gia. RATCH và EGCO giữ vai trò hỗ trợ. Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) và Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan (ERC) là đối tác tổ chức. Chevron, ExxonMobil và Shell là đồng chủ trì quốc tế. Theo mô hình nước chủ nhà dẫn dắt, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong nước định hình nội dung chương trình.

Báo chí tác nghiệp tại gian hàng EGAT ở Gastech 2026. Ảnh: VEC.

EGAT phối hợp tổ chức Chương trình Chiến lược về Điện khí hóa, gồm phiên thảo luận về phát điện, truyền tải, phân phối, độ ổn định của lưới điện và hạ tầng đáp ứng nhu cầu điện của AI, trung tâm dữ liệu.

Tại phiên thảo luận LNG trong kỷ nguyên điện khí hóa, Tổng giám đốc EGAT Narin Phoawanich nhắc tới dự án Liên kết điện Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore (LTMS-PIP), truyền điện sản xuất tại Lào qua Thái Lan và Malaysia tới Singapore. Khi bên mua tham gia từ khâu xây dựng chương trình, triển lãm chuyển từ nơi “trưng bày công nghệ” thành nơi “đặt bài toán cho thị trường”.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh vai trò của hợp tác liên quốc gia. Bộ Năng lượng Thái Lan coi Gastech là nền tảng mở rộng hợp tác quốc tế về thương mại, đầu tư năng lượng, khí đốt và an ninh năng lượng.

Phiên thảo luận về thị trường LNG tại Gastech 2026.

GEEC 2027 - cơ hội để Việt Nam định hình nghị sự năng lượng

Ngày 24-26/2/2027, dmg events và Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) tại Hà Nội. Theo hướng Gastech, giá trị của sự kiện nằm cả ngoài khu trưng bày, từ đối thoại cấp bộ trưởng đến thỏa thuận ký kết tại chỗ.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tổng vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 khoảng 136,3 tỷ USD. Công nghệ, nhiên liệu và nguồn vốn cho khối lượng đầu tư này đều cần đối tác quốc tế, và GEEC 2027 tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước gặp trực tiếp đối tác tại Hà Nội.

GEEC dự kiến có hơn 120 phiên hội nghị thuộc 2 chương trình. Hội nghị Chiến lược tập trung vào chính sách, đầu tư, huy động vốn và điều kiện triển khai dự án. Hội nghị Chuyên ngành đi sâu vào kỹ thuật, triển khai và vận hành trong lĩnh vực phát điện, lưới điện, LNG, lưu trữ và năng lượng công nghiệp.

Chẳng hạn, dự án điện khí cần làm rõ nguồn cung nhiên liệu, tiến độ hạ tầng tiếp nhận LNG và điều kiện thu xếp vốn. Khi nhu cầu này có mặt từ khâu xây dựng chương trình, Ban tổ chức có thể mời nhà cung cấp khí, đơn vị vận hành hạ tầng và tổ chức tài chính tham gia thảo luận.

GEEC còn có phiên bàn tròn cấp cao, diễn ra kín và giới hạn số lượng đại biểu, bàn về mô hình triển khai, đầu tư và hiệu quả vận hành hệ thống. Chủ đề từng phiên có thể xuất phát từ vướng mắc do chủ đầu tư và đơn vị điện lực nêu ra.

Gastech 2026 cho thấy nước chủ nhà có thể dùng triển lãm để đặt nhu cầu của mình vào trung tâm nghị sự khu vực. Khi cơ quan quản lý chủ trì và tập đoàn năng lượng quốc gia tham gia xây dựng chương trình từ bây giờ, bài toán năng lượng của Việt Nam sẽ có chỗ đứng tại GEEC 2027.

GEEC 2027 mở cửa từ 9h30 đến 17h ngày 24/2 và từ 10h đến 17h ngày 25-26/2/2027 tại VEC, đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Đăng ký trưng bày và tham quan tại https://www.globalenergyvietnam.com/vn/ hoặc liên hệ hotline 0969599900. Cổng nhận tóm tắt tham luận cho phiên Hội nghị Chuyên ngành đã mở, hạn nhận bài gia hạn đến ngày 6/11. Độc giả tham khảo thông tin tại đây.