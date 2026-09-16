Gastech 2026: Bài toán an ninh năng lượng ASEAN

Ngày 16/9, ngày thứ hai của Gastech 2026 diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) tập trung vào những động lực mới đang định hình nhu cầu năng lượng toàn cầu, từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu đến quá trình công nghiệp hóa tại các thị trường tăng trưởng nhanh.

Gastech 2026 là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho lĩnh vực khí tự nhiên và LNG, thu hút hơn 50.000 đại biểu đến từ hơn 150 quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của hơn 20 bộ trưởng đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông, cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, Chevron, Exxon Mobil, EGAT, PTT, Gulf, Petronas, TotalEnergies và INPEX.

Sự kiện Gastech 2026 diễn ra tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) thu hút nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia về lĩnh vực năng lượng.

Nhu cầu điện tăng nhanh, sức ép lên hạ tầng năng lượng

Trong hơn 200 phiên thảo luận của ngày thứ hai, các nhà sản xuất, hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và nhà đầu tư tập trung vào chiến lược nguồn cung và phát triển hạ tầng nhằm bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định và có chi phí phù hợp.

Một phiên thảo luận về chuyển đổi năng lượng xanh tại Gastech 2026.

Một trong những chủ đề nổi bật là tốc độ gia tăng nhu cầu điện khi AI và các trung tâm dữ liệu phát triển mạnh, cùng với mức sống được cải thiện tại các nền kinh tế mới nổi. Riêng tại Đông Nam Á, nhu cầu điện được dự báo tăng gấp đôi vào năm 2050.

Ông James P. Danly, Thứ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cho rằng, tốc độ gia tăng nhu cầu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư vào nguồn điện và hạ tầng năng lượng. "Khi nhu cầu tăng chưa từng có, cần có thời gian để xây dựng nguồn điện và hạ tầng đáp ứng nhu cầu đó. Vì vậy, chúng tôi đang theo đuổi những chính sách mạnh mẽ để đáp ứng tối đa nhu cầu gia tăng", ông James P. Danly nhận định.

Theo ông Sinon Vongkusolkit, CEO Banpu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy một làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô rất lớn, trong đó hệ thống điện và lưới điện đóng vai trò then chốt. "Câu hỏi hiện nay là liệu chúng ta có thể mở rộng nguồn phát điện đủ nhanh hay không", ông Sinon Vongkusolkit đặt vấn đề.

Trong chương trình Electrification Programme, các lãnh đạo ngành điện cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đồng thời ba yếu tố: nguồn điện sạch, độ tin cậy và khả năng chi trả.

Ông Narin Phoawanich, Thống đốc Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) cho rằng, thách thức không dừng ở việc cung cấp điện sạch mà còn phải duy trì nguồn điện tin cậy, hợp lý về chi phí và an toàn. Theo ông, tiếp tục đầu tư vào lưới điện là điều cần thiết để các quốc gia đạt được tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, phiên thảo luận Global Energy Regulators Forum tập trung vào vai trò của cơ quan quản lý trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường năng lượng, công nghệ và địa chính trị.

Bà Cecile Wake, Phó Chủ tịch điều hành Integrated Gas và Chủ tịch Shell Australia nhận định, các cơ quan quản lý đang phải ứng phó với nhiều thách thức như bất ổn địa chính trị, gián đoạn nguồn cung và nhu cầu năng lượng gia tăng. "An ninh năng lượng là nền tảng để xây dựng khả năng chi trả và tính bền vững", bà Cecile Wake nhận định

LNG và các giải pháp linh hoạt cho thị trường Đông Nam Á

Tại chương trình Japan Energy Programme, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng thảo luận về chiến lược LNG của Nhật Bản, thị trường điện và nhu cầu công nghiệp trong khu vực. Ông Tetsuya Azuma, đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), nhấn mạnh mức độ liên kết ngày càng lớn giữa các nền kinh tế và chuỗi cung ứng.

Theo ông Tetsuya Azuma, bảo đảm nguồn cung không thể chỉ được nhìn từ phạm vi từng quốc gia mà cần tính đến sự ổn định của cả khu vực.

Quan điểm này cũng được thể hiện trong chiến lược phát triển thị trường LNG tại Đông Nam Á. Chia sẻ với các nhà báo Đông Nam Á, trong đó có Báo Công Thương, ông Norhamizam Nordin, Tổng Giám đốc phụ trách thị trường Đông Nam Á và kinh doanh mới, mảng LNG của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) cho biết, doanh nghiệp đang phát triển các mô hình cung ứng LNG linh hoạt, trong đó có vận chuyển bằng xe bồn LNG và ISO tank (loại container bồn chứa chuyên dụng).

Ông Norhamizam Nordin, phụ trách Emerging Market & New Business, LNG Marketing Trading của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas).

Theo ông Norhamizam Nordin, đây có thể là giải pháp ban đầu cho những khách hàng mới có nhu cầu LNG chưa đủ lớn. Khi nhu cầu tăng lên, khách hàng có thể chuyển sang quy mô nhỏ, trung bình và sau đó là hình thức giao LNG truyền thống với khối lượng lớn hơn.

Petronas hiện có hai cơ sở nạp LNG tại Malaysia, gồm một cơ sở ở bán đảo Malaysia và một tại Bintulu. Đến nay, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện hơn 10.000 chuyến vận chuyển LNG bằng ISO tank tại Malaysia và ra nước ngoài, nhằm hỗ trợ những khách hàng quy mô nhỏ chuyển đổi từ diesel, LPG và dầu nhiên liệu sang LNG.

Song song với phát triển hạ tầng và phương thức cung ứng, Petronas tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong ASEAN nhằm tăng cường an ninh nguồn cung năng lượng khu vực.

Theo ông Norhamizam Nordin, Petronas đã cung cấp hơn 200 chuyến hàng LNG cho khách hàng nền tảng tại Đông Nam Á, đồng thời cung cấp LNG cho PGN thuộc Pertamina Group. Năm 2025, Petronas thực hiện chuyến hàng LNG đầu tiên tới Việt Nam, đánh dấu bước gia nhập thị trường LNG Việt Nam.

Theo đại diện Petronas, hợp tác LNG không chỉ dừng ở hoạt động mua bán mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Doanh nghiệp cũng đã cung cấp các chuyến hàng LNG giao ngay cho Singapore và Philippines để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Các giải pháp được triển khai với quy mô đa dạng, từ những lô LNG khoảng 20 tấn vận chuyển bằng ISO tank đến các chuyến hàng LNG truyền thống.

Những cuộc thảo luận tại Gastech 2026 cho thấy bài toán năng lượng của Đông Nam Á đang đặt ra yêu cầu đồng thời về nguồn cung, hạ tầng, công nghệ và hợp tác khu vực. Với sự gia tăng nhanh của nhu cầu điện và công nghiệp, các mô hình cung ứng LNG linh hoạt đang được xem xét như một trong những giải pháp hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng cho các thị trường và nhóm khách hàng mới.