Gary Neville: Cầu thủ Man Utd trêu đùa, lừa dối Carrick

Video: Highlight Man Utd 0-3 Bournemouth.

Gary Neville cho rằng một số cầu thủ Man Utd đã không cư xử đúng mực với HLV Michael Carrick trong những tháng qua, thậm chí dùng từ “lừa dối” để mô tả cách họ đối xử với nhà cầm quân người Anh.

“Một số cầu thủ trêu đùa Michael Carrick, họ đã lừa anh ấy trong vài tháng, thực sự là lừa dối”, Gary Neville nói trên podcast của kênh truyền hình Sky Sports.

Tối 26/10, Man Utd thua 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích không chỉ hướng về HLV Michael Carrick. Nhiều cổ động viên trên khán đài vẫn động viên chiến lược gia người Anh, trong khi sự bất mãn tập trung nhiều vào các cầu thủ và ban lãnh đạo Man Utd.

HLV Michael Carrick đối mặt với sức ép lớn. (Ảnh: Reuters)

Neville cho rằng Carrick có lý do để thất vọng với một số học trò, đặc biệt về thái độ và tính chuyên nghiệp.

“Anh ấy sẽ không nói điều này trước công chúng vì là người lịch thiệp, nhưng tôi có thể nói thay. Carrick sẽ nhìn những cầu thủ ấy với vẻ khinh bỉ. Carrick sẽ cảm thấy khinh bỉ một số cầu thủ. Có những người không chuyên nghiệp cho lắm, tôi sống ở Manchester và không có thời gian dành cho họ.

“Tôi biết vài người không đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng cách và không nghĩ về Man Utd từng phút từng giây mỗi ngày. Họ không sống và hít thở bầu không khí của đội bóng như những cầu thủ chuyên nghiệp nên làm. Họ trở nên kiêu ngạo dù thực tế chẳng là gì cả”, cựu hậu vệ Man Utd nói.

Theo Neville, việc Bruno Fernandes công khai chỉ trích HLV trưởng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Carrick và một bộ phận cầu thủ đã rạn nứt. Ông cho rằng những phát biểu công khai của đội trưởng Man Utd còn khiến người ta đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra phía sau cánh cửa phòng thay đồ.

“Carrick không thuyết phục được cầu thủ hợp tác và họ đã quay lưng với anh ấy. Bruno công khai chỉ trích HLV trưởng và với tuyên bố kiểu như vậy, đoán xem điều gì xảy ra tiếp theo đây? Nếu đó là lời của đội trưởng, hãy tưởng tượng họ đang nói gì trong phòng thay đồ sau cánh cửa đóng kín khi không có ai nghe thấy. Thật kinh khủng”, Neville bình luận.

Trong trận gặp Bournemouth, Carrick để Bruno Fernandes ngồi dự bị. Quyết định này càng khiến mối quan hệ giữa HLV trưởng và những cầu thủ có ảnh hưởng trong phòng thay đồ trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại 0-3 của Man Utd.

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