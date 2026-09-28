Gartner: 50% doanh nghiệp toàn cầu dự kiến sử dụng mô hình AI Trung Quốc vào năm 2027

Mô hình AI Trung Quốc hướng tới 50% doanh nghiệp toàn cầu

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển đang ngày càng được doanh nghiệp quốc tế quan tâm. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tìm kiếm những giải pháp có chi phí hợp lý, dễ thích ứng và đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế.

Dự báo trên được Gartner - công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin toàn cầu (Mỹ), đưa ra trong báo cáo về 10 xu hướng AI hàng đầu tại Trung Quốc năm 2026. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và mô hình đa phương thức của Trung Quốc vào danh mục AI sẽ đạt 50% vào năm 2027, tăng mạnh so với mức 5% năm 2025.

Bà Fay Fei, Giám đốc phân tích của Gartner cho biết, việc Trung Quốc chú trọng tối ưu hóa chi phí và kỹ thuật đang giúp các mô hình AI nước này trở thành nền tảng cho các nhà phát triển trên toàn thế giới. Chiến lược phát triển mô hình có trọng số mở cũng góp phần chuyển hóa những lợi thế về công nghệ thành năng lực cạnh tranh lâu dài.

Theo bà Fei, việc công khai trọng số mô hình cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh và chủ động lựa chọn phương thức triển khai, qua đó linh hoạt hơn trong quản lý chi phí và dữ liệu. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm rào cản ứng dụng AI đối với các nhà phát triển và doanh nghiệp trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy quá trình thử nghiệm và đổi mới.

Báo cáo của Gartner cũng đề cập nỗ lực tăng cường tự chủ công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn. Theo số liệu của tổ chức này, năm 2025, Trung Quốc đáp ứng 45% nhu cầu chip bán dẫn phục vụ ngành điện tử tiêu dùng trong nước. Gartner dự báo tỷ lệ này có thể tăng lên 75% vào năm 2030, trong khi mức tự chủ đối với toàn bộ thị trường bán dẫn dự kiến đạt 51%.

Bên cạnh đó, quy mô thị trường nội địa lớn, nguồn nhân lực AI và hạ tầng công nghệ cũng tạo lợi thế cho Trung Quốc. Theo bà Fei, việc triển khai nhanh các giải pháp AI trong nhiều môi trường kinh doanh khác nhau giúp các nhà phát triển thu thập phản hồi thực tế, từ đó cải tiến ứng dụng và mở rộng phạm vi sử dụng.

Tác nhân AI mở rộng ứng dụng trong hoạt động doanh nghiệp

Báo cáo năm 2026 của Gartner nhấn mạnh chiến lược phát triển mô hình có trọng số mở và xây dựng lực lượng tác nhân AI có khả năng mở rộng. Những xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch của Trung Quốc từ mục tiêu phát triển AI có chi phí hợp lý sang tích hợp các hệ thống thông minh vào hoạt động thường nhật.

Theo báo cáo, 16% số người tham gia khảo sát cho biết đã tích hợp tác nhân AI vào sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Gartner xác định, năng lực của tác nhân AI, tác nhân cá nhân và hệ thống tri thức doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng để xây dựng lực lượng tác nhân AI có thể mở rộng.

Bà Fei cho biết, các tác nhân AI cá nhân đang ngày càng có khả năng thích ứng với sở thích và bối cảnh công việc của từng người dùng. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng đang phát triển những hệ thống giúp tác nhân AI hiểu được các mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh, quy tắc vận hành và những giới hạn trong quá trình ra quyết định.

Những tiến bộ này mở ra hướng ứng dụng rộng hơn cho AI trong hoạt động thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển đổi các mô hình ngày càng mạnh về năng lực thành công cụ đáng tin cậy, có thể hỗ trợ công việc hằng ngày.

Tuy nhiên, bà Fei lưu ý ngành AI vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ thử nghiệm ý tưởng sang triển khai trên quy mô lớn. Hiệu suất cao của mô hình chưa đồng nghĩa với việc các ứng dụng sẽ mang lại kết quả kinh doanh ổn định và đáng tin cậy.

Theo bà, năng lực của mô hình có thể thay đổi nhanh chóng sau mỗi lần phát hành phiên bản mới, nhưng giá trị và tác động của các ứng dụng AI trong thực tế cần được tích lũy dần thông qua quá trình triển khai.

Nguồn: Li Jiaying - China Daily