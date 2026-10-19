Garmin Run Vietnam 2026 góp phần thúc đẩy xu hướng sống khỏe

Gần 7.500 runner tham gia Garmin Run Vietnam 2026

Giải chạy Garmin Run Vietnam 2026 vừa khép lại tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TPHCM), với gần 7.500 runner tham gia. Tại giải đấu, từ những người mới bắt đầu đến các vận động viên giàu kinh nghiệm, mỗi runner mang theo mục tiêu riêng nhưng cùng gặp gỡ ở tinh thần “From Zero to Hero”: Dám bắt đầu, vượt qua giới hạn và không ngừng tiến về phía trước.

Đáng chú ý, sự kiện ghi nhận sự hội tụ đa sắc màu của nhiều thế hệ runner ở đa dạng cự ly và quốc tịch. Trong đó, nhóm tham dự từ 14 đến 29 tuổi (Gen Z) chiếm tới 32,1% tổng số lượng đăng ký, khẳng định chạy bộ đang trở thành một phần trong định hình phong cách sống tích cực của thế hệ trẻ.

Dọc chặng đua, hệ thống Garmin Run Snapshot cùng trạm chụp ảnh góc rộng Fish-eye Photoshoot liên tục hoạt động, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc nỗ lực cùng niềm vui cán đích của các vận động viên.

Tại sự kiện, người tham gia được tìm hiểu các dòng đồng hồ thông minh Garmin mới nhất, thử sức với các bộ môn vận động xu hướng như Hybrid Training, Pickleball, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân tại khu vực Customized thông qua hoạt động trang trí áo chạy bằng sticker và khắc tên kỷ niệm lên huy chương.

Người dùng lựa chọn đồng hồ Garmin tại sự kiện

Hành trình đồng hành cùng cộng đồng sống khỏe của Garmin được vun đắp xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Trước giải, chuỗi chương trình tập luyện Road To Garmin Run tại Garmin Run Club (GRC) ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM đã hỗ trợ runner chuẩn bị bài bản về thể lực, kỹ thuật lẫn tinh thần dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái đồng hồ thông minh Garmin đóng vai trò như một “huấn luyện viên trên cổ tay”, chuyển hóa các chỉ số sinh học và dữ liệu tập luyện thành thông tin trực quan, giúp người dùng hiểu rõ cơ thể, chủ động điều chỉnh lộ trình vận động phù hợp mục tiêu cá nhân.

Các runner trải nghiệm sự kiện

Năm 2026, Garmin Run Marathon Series đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên mở rộng sang thị trường Mỹ, nối dài hành trình kết nối cộng đồng chạy bộ vượt ra ngoài phạm vi châu Á.

Tại Việt Nam, Garmin hướng đến phát triển Garmin Run thành một ngày hội chạy bộ đa trải nghiệm - nơi tinh thần thi đấu trên đường chạy kết hợp hài hòa cùng công nghệ, các hoạt động thể thao tương tác và cơ hội kết nối cộng đồng. Đây cũng là triết lý chung của Garmin Run: Không chỉ tạo ra những cuộc đua, mà còn xây dựng mạng lưới kết nối những người có chung đam mê và khát vọng bứt phá giới hạn bản thân.

Ông Sky Chen, Giám đốc Khu vực Garmin Đông Nam Á chia sẻ: “Với Garmin, sự phát triển của Garmin Run Marathon Series không chỉ được thể hiện qua việc mở rộng sang những thị trường mới, mà còn ở khả năng kết nối các cộng đồng chạy bộ trên toàn cầu bằng một tinh thần chung: không ngừng khám phá giới hạn và tiến bộ hơn mỗi ngày… Thông qua chuỗi giải chạy, chúng tôi muốn biến dữ liệu thành sự hiểu biết, và sự hiểu biết thành hành động, để tinh thần vận động không chỉ hiện diện trên đường đua mà còn trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật”.