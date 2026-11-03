Garmin Health Summit 2026: Tôn vinh những sáng kiến đột phá trong lĩnh vực sức khỏe số tại châu Á

Khoảnh khắc tại lễ trao giải Garmin Health Awards 2026 ở Bangkok, Thái Lan.

Garmin công bố các đơn vị đạt giải tại Garmin Health Awards 2026, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những giải pháp sức khỏe số tiên phong trên toàn cầu. Được trao tại lễ bế mạc Garmin Health Summit 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), giải thưởng ghi nhận các tổ chức và doanh nghiệp đã ứng dụng thành công Garmin Health Connected Ecosystem (GHCE), bao gồm thiết bị đeo Garmin cùng các nền tảng Garmin Health API và SDK, nhằm cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho người dùng.

“Trong bối cảnh dữ liệu từ thiết bị đeo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các phản hồi cá nhân hóa và xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng cá nhân, những đơn vị tham gia và được vinh danh tại Garmin Health Awards tiếp tục cho thấy tư duy tiên phong và tầm nhìn ấn tượng trong việc tái định hình các lĩnh vực như nghiên cứu, y tế, bảo hiểm và nhiều ngành nghề khác. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả khách mời đã tham gia Garmin Health Summit năm nay đã cùng tạo nên một sự kiện nhiều giá trị cũng như nguồn cảm hứng”, Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin cho biết.

Expert’s Choice (Lựa chọn của Hội đồng Chuyên gia)

Giải thưởng Expert's Choice năm nay thuộc về Montefiore Einstein, một trung tâm điều trị ung thư tại Hoa Kỳ.

Đơn vị này đã ứng dụng Garmin Health Connected Ecosystem trong các nghiên cứu theo dõi bệnh nhân điều trị bằng xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch, qua đó chứng minh tính khả thi của việc sử dụng thiết bị đeo để theo dõi hoạt động hàng ngày của bệnh nhân một cách liên tục. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu là những người đầu tiên chứng minh rằng dữ liệu từ thiết bị đeo có thể được thu thập trước khi điều trị nhằm xác định những bệnh nhân có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình điều trị.

Đại diện Montefiore Einstein được vinh danh tại hạng mục Expert’s Choice nhờ ứng dụng thiết bị đeo trong nghiên cứu ung thư.

People’s Choice (Lựa chọn của Khách tham dự)

Giải thưởng People's Choice được trao cho HeraMED, doanh nghiệp niêm yết tại Australia chuyên cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền tảng của HeraMED hướng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa, liên tục và dựa trên dữ liệu, hỗ trợ phụ nữ trong nhiều giai đoạn khác nhau như thai kỳ, sau sinh, tiền mãn kinh, mãn kinh cũng như quản lý các bệnh lý mạn tính.

Đại diện HeraMED nhận giải People’s Choice với giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ ứng dụng AI.

Năm nay, Garmin Health Awards nhận được 113 hồ sơ đến từ 31 quốc gia trên toàn thế giới. Các giải pháp được đánh giá dựa trên lợi ích dành cho người dùng, khả năng mở rộng, tính sáng tạo, mức độ đổi mới và hiệu quả triển khai cũng như sự phù hợp với các lĩnh vực trọng tâm của Garmin Health gồm: y tế và nghiên cứu, bảo hiểm và phúc lợi nhân viên, thể chất và chăm sóc sức khỏe.

Các đơn vị chiến thắng ở hạng mục Expert's Choice và People's Choice nhận được các thiết bị đồng hồ thông minh và thiết bị theo dõi sức khỏe Garmin với tổng giá trị lên đến 10.000 USD.

Ông Scott Burgett (trái) và ông Jörn Watzke (phải), lãnh đạo cấp cao Garmin Health, chia sẻ các thông tin tại Garmin Health Summit 2026

Được tổ chức năm nay tại Bangkok, Thái Lan, Garmin Health Summit mở đầu với các phiên chia sẻ xoay quanh xu hướng sức khỏe số và công nghệ thiết bị đeo. Chương trình mang đến góc nhìn từ các lãnh đạo Garmin, những cập nhật về thị trường toàn cầu, các mô hình ứng dụng thực tiễn cùng những kết quả nghiên cứu mới nhất.

Ông Jörn Watzke, Giám đốc Cấp cao Kinh doanh Toàn cầu Garmin Health, đã chia sẻ những thông tin đáng chú ý về tình hình phát triển của Garmin Health tại châu Á và trên toàn cầu, đồng thời mang đến góc nhìn toàn cảnh về các ngành nghề và thị trường đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu từ thiết bị đeo.

Trong khi đó, ông Scott Burgett, Giám đốc Cấp cao Kỹ thuật Garmin Health, đã trình bày về các chỉ số sinh học của Garmin có thể được sử dụng để đánh giá tuổi thọ và chất lượng sống khỏe mạnh. Các chuyên gia tham gia thảo luận cũng chia sẻ những góc nhìn về tương lai của chăm sóc sức khỏe dự phòng và vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ sống khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, Giáo sư Francesco Pagnini đã công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu từ các dự án hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Hải quân Ý. Thông qua dữ liệu từ thiết bị Garmin1, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa thể chất và tinh thần trong các môi trường làm việc đặc biệt và có cường độ cao.

Toàn cảnh Garmin Health Summit 2026, quy tụ hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia quốc tế

Ngày thứ hai của Garmin Health Summit quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế đến từ các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, phúc lợi nhân viên,thể thao và công nghệ sức khỏe.

Điểm nhấn của chương trình là bài phát biểu của Tiến sĩ Sangita Reddy, Đồng Giám đốc Điều hành Apollo Hospitals, với chủ đề “From Hospitals to Everywhere: Reimagining Care with AI and Technology” (Từ bệnh viện đến mọi nơi: Tái định hình hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng AI và công nghệ). Trong bài trình bày, Tiến sĩ Reddy đã chia sẻ góc nhìn về tương lai của y tế số và cách AI cùng công nghệ có thể góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng còn chưa được phục vụ đầy đủ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế cũng mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về việc ứng dụng dữ liệu từ thiết bị đeo trong y tế và nghiên cứu sức khỏe. Ông Jaemy Park từ Thyroscope đã chia sẻ cách sử dụng nhịp tim khi ngủ như một chỉ dấu sinh học số (digital biomarker) trong theo dõi và hỗ trợ chăm sóc bệnh lý tuyến giáp.

Đại diện Avera Research Institute, gồm Tiến sĩ Amy Elliott và Tiến sĩ Christa Friedrich, đã trình bày về việc tích hợp thiết bị đeo Garmin vào nghiên cứu NIH ECHO nhằm theo dõi sức khỏe trong thai kỳ và giai đoạn phát triển của trẻ em.

Trong khi đó, ông Dylan Hartley từ WHG Solutions đã giới thiệu giải pháp ứng dụng dữ liệu từ thiết bị Garmin để theo dõi và quản lý tình trạng mệt mỏi ở tài xế xe tải, góp phần nâng cao an toàn lao động và vận hành.

Được tổ chức thường niên tại các thành phố khác nhau trên thế giới như New York, Prague, Singapore và năm nay là Bangkok, Hội nghị thượng đỉnh Garmin Health Summit là diễn đàn kết nối các đối tác, chuyên gia và nhà lãnh đạo trong hệ sinh thái Garmin Health trên toàn cầu. Sự kiện mang đến cơ hội chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và khám phá những xu hướng mới trong lĩnh vực sức khỏe số cũng như công nghệ thiết bị đeo.

Garmin Health hỗ trợ các tổ chức phát triển những giải pháp sức khỏe số sáng tạo thông qua Garmin Health Connected Ecosystem, hệ sinh thái bao gồm danh mục thiết bị Garmin cùng các dịch vụ tích hợp dữ liệu chuyên biệt. Thông qua Garmin Health API và SDK, các tổ chức có thể truy cập dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực hoặc dữ liệu lịch sử với mức độ chi tiết linh hoạt, phù hợp với chính sách bảo mật và nhu cầu triển khai riêng. Nhờ đó, các doanh nghiệp và tổ chức có thể xây dựng những giải pháp theo dõi sức khỏe, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe nhân viên, bảo hiểm hay thể chất dựa trên dữ liệu đáng tin cậy từ thiết bị Garmin.

Là một bộ phận chuyên biệt của Garmin, Garmin Health hiện hợp tác với nhiều đối tác trên toàn cầu trong các lĩnh vực y tế, nghiên cứu, phúc lợi nhân viên, bảo hiểm, thể chất và quốc phòng nhằm thúc đẩy việc ứng dụng dữ liệu sức khỏe vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.