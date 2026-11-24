Garmin vừa xuất hiện trong một hồ sơ bằng sáng chế mô tả cách tích hợp sạc năng lượng mặt trời vào đồng hồ thông minh AMOLED mà không làm giảm chất lượng hiển thị. Ý tưởng cốt lõi là đưa các tế bào quang điện vào chính màn hình, thay vì phủ thêm một lớp thu năng lượng lên trên. Theo thông tin từ Gizmochina, đây là hướng đi nhằm cải thiện thời lượng pin cho các dòng smartwatch cao cấp.

Tế bào quang điện nằm ở đâu trên màn hình AMOLED?

Theo hồ sơ US 2026/0362887 A1, Garmin dự định đặt các tế bào quang điện siêu nhỏ vào khoảng trống tối giữa các điểm ảnh trên đồng hồ AMOLED. Với thiết kế này, thiết bị có thể tự động thu thập ánh sáng môi trường để nạp lại pin khi người dùng hoạt động ngoài trời.

Đồng hồ thông minh Garmin có màn hình AMOLED

Cụ thể, các ô cửa sổ trong suốt được đặt trực tiếp trên mỗi pixel phụ. Nhờ đó, ánh sáng đi qua mà không bị cản trở, còn phần tử quang điện chỉ xen kẽ ở những khu vực không phát sáng.

Khác biệt so với lớp sạc mặt trời phủ toàn màn hình

Giải pháp truyền thống thường dùng một lớp năng lượng mặt trời phủ toàn bộ màn hình. Phương pháp trong bằng sáng chế mới đi theo hướng ngược lại: chỉ tận dụng phần không gian không phát sáng giữa các điểm ảnh.

Theo nguồn tin, cấu trúc này giúp chất lượng hiển thị được giữ nguyên với độ sáng và độ tương phản cao. Người dùng sẽ không gặp tình trạng màu sắc bị mờ đục hay viền màn hình bị thu hẹp như ở các giải pháp cũ.

Bài toán thời lượng pin giữa AMOLED và tấm nền MIP

Trước khi bằng sáng chế này xuất hiện, đại diện Garmin đã thừa nhận có khoảng cách về thời gian sử dụng giữa đồng hồ AMOLED và tấm nền MIP. Dù công nghệ hiển thị đang phát triển, các mẫu MIP tích hợp sạc mặt trời vẫn giữ lợi thế lớn về mặt này.

Vì vậy, nếu công nghệ sạc xen kẽ điểm ảnh được sản xuất thương mại, nó có thể giải quyết nhược điểm lớn nhất của màn hình OLED. Garmin từng thử nghiệm nhiều ý tưởng tương tự, nhưng giải pháp mới được đánh giá là tinh tế và có tính khả thi cao hơn.

Các mẫu đồng hồ Garmin được nhiều người ưa chuộng

Giới hạn: mới dừng ở bằng sáng chế

Việc kết hợp sạc năng lượng mặt trời vào đồng hồ AMOLED cho thấy nỗ lực của Garmin trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Công nghệ này mở ra tiềm năng lớn cho các thế hệ smartwatch cao cấp trong tương lai.

Tuy nhiên, thông tin trên mới chỉ nằm ở dạng bằng sáng chế. Thiết kế thực tế của đồng hồ Garmin, cũng như thời điểm sản xuất thương mại, vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng.