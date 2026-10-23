Garmex Sài Gòn (GMC) lỗ kỷ lục gần 25 tỷ đồng quý 3, quy mô nhân sự thu hẹp còn 26 người

Doanh thu sân pickleball không đủ bù đắp chi phí cố định

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn cho thấy doanh thu thuần đạt gần 636 triệu đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền này không đến từ hoạt động sản xuất may mặc mà phát sinh từ mảng hợp tác kinh doanh cho thuê sân pickleball. Nguồn thu khiêm tốn gián tiếp đẩy công ty vào tình trạng lỗ sau thuế gần 24,7 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2025. Đây là khoản lỗ lớn nhất của doanh nghiệp tính từ quý 1 năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo Garmex Sài Gòn cho biết công ty vẫn chưa khôi phục hoạt động sản xuất hàng may mặc. Doanh nghiệp chỉ duy trì lượng nhỏ nhân sự phụ trách kho và gián tiếp phục vụ công tác quản lý. Nguồn thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh không đủ bù đắp các khoản chi phí cố định phải duy trì như khấu hao tài sản, môi trường, dịch vụ bảo vệ và đặc biệt là tiền thuê đất.

Áp lực tài chính trong kỳ chủ yếu đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt do công ty phải ghi nhận khoản tiền thuê đất bổ sung cho giai đoạn 1996-2025 theo thông báo của cơ quan thuế. Tổng số tiền phải nộp lên tới hơn 17,5 tỷ đồng, công ty đã hoàn tất nộp hơn 15 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm do lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá đi xuống. Chi phí tài chính được tiết giảm nhờ dự phòng giảm giá chứng khoán thấp hơn nhưng không đủ xoay chuyển bức tranh lợi nhuận.

Hệ lụy từ đứt gãy chuỗi cung ứng, chật vật tìm hướng đi mới

Khó khăn hiện tại của Garmex Sài Gòn là hệ lụy kéo dài từ biến cố chuỗi cung ứng cuối năm 2022. Thời điểm đó, việc đối tác lớn Amazon đột ngột cắt giảm sản lượng đặt hàng từ Gilimex đã trực tiếp đẩy hoạt động kinh doanh của công ty vào tình trạng lao dốc. Garmex Sài Gòn hiện vẫn đang tồn đọng gần 86 tỷ đồng hàng tồn kho thành phẩm, buộc phải trích lập dự phòng giảm giá gần 15 tỷ đồng. Từ một doanh nghiệp may mặc có quy mô 4.000 lao động và đạt doanh thu nghìn tỷ trong giai đoạn 2012-2021, công ty phải tạm ngừng sản xuất từ tháng 5/2023. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, quy mô nhân sự của tổ chức này chỉ còn vỏn vẹn 26 người.

Đối mặt với tình trạng thua lỗ, Garmex Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí và thanh lý các tài sản không sử dụng. Công ty đang thúc đẩy các đối tác giao hàng từ nguyên liệu vải, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm và thu hồi vốn đầu tư. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu mở rộng sang các ngành nghề mới theo xu hướng thị trường và khai thác tối đa các mặt bằng hiện có. Dù vậy, công ty vẫn chưa thể xác định thời điểm cụ thể để đưa nhà máy sản xuất hoạt động trở lại.