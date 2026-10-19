Garage ô tô “mọc” trên đất công

Theo người dân, trước đây, vị trí này là khúc cua trên QL 19. Sau khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng và nắn chỉnh hướng tuyến, phần mặt đường cũ không còn được sử dụng.

Thời gian gần đây, 1 cá nhân đã tận dụng khu vực này làm nơi tập kết phương tiện và tổ chức hoạt động sửa chữa ô tô.

Ông Lê Văn Trung (tổ dân phố Huỳnh Kim) cho biết: “Sau khi hướng tuyến giao thông chính được chuyển sang đoạn đường mới, khúc cua cũ trở thành phần diện tích dôi dư, nằm sát QL 19.

Không hiểu ai cho phép mà gần đây 1 cá nhân sử dụng vị trí này làm garage sửa chữa ô tô với quy mô lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến ATGT tại khu vực”.

Garage ô tô hoạt động trên phần mặt đường cũ tại khu vực Ẹo Bà Nho. Ảnh: M.N

Theo ghi nhận, phần mặt đường cũ được sử dụng làm nơi tập kết ô tô, bố trí máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động tháo lắp, sửa chữa phương tiện. Mỗi ngày, có hàng chục lượt ô tô ra vào khu vực này.

Dầu nhớt trong quá trình sửa chữa có lúc chảy tràn ra khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đáng lo ngại, các phương tiện ra vào garage liên tục cắt ngang dòng xe lưu thông trên QL 19, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - cho biết: Địa phương sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Công an phường kiểm tra thực tế hiện trường, làm cơ sở xem xét, xử lý hành vi lấn chiếm đất công, góp phần lập lại trật tự và bảo đảm ATGT trên địa bàn.