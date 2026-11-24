Toàn cảnh gara ô tô chiếm dụng hành lang quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai để kinh doanh.

Ngày 19/11, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) thông tin, đến thời điểm hiện tại, phần hành lang đường bộ hàng trăm mét vuông dôi dư sau khi QL19 được nắn thẳng vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý, đơn vị vẫn đang yêu cầu hộ kinh doanh tại khu vực Ẹo Bà Nho (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) di dời gara ô tô để trả lại mặt bằng sạch cho hành lang đường bộ.

“Mặc dù công năng có thay đổi vì không sử dụng trong thời gian dài nhưng phần đường dôi dư này vẫn là hệ thống đường bộ vẫn do Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 quản lý”, đại diện Văn phòng Quản lý Đường bộ III.2 thông tin.

Toàn cảnh bãi xe lấn chiếm hành lang quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai khiến người dân bức xúc.

Cùng ngày, thông tin đến phóng viên liên quan đến vấn đề trên với câu hỏi “Vì sao hành lang đường bộ chưa được bàn giao cho địa phương nhưng hộ dân kinh doanh nói trên lại được cấp Giấy CNQSDĐ và Giấy phép kinh doanh?”, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam cho biết, hiện địa phương đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Gia Lai để rà soát, kiểm tra vị trí hộ dân kinh doanh có đúng với vị trí cấp phép hay không?

“Về mặt pháp lý ban đầu, hộ dân kinh doanh có thể đúng sau khi có kết quả rà soát, kiểm tra từ các Sở ngành liên quan. Tuy nhiên về mặt mỹ quan đô thị lại không đảm bảo, dễ gây mất an toàn giao thông khi có hàng chục lượt xe tải hạng nặng ra vào mỗi ngày”, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam thông tin.

Được biết, không chỉ hàng trăm mét vuông hành lang đường bộ dôi dư bị hộ kinh doanh lợi dụng làm gara mà phần dôi dư phía bên kia QL19 cũng đang có dấu hiệu manh nha bị chiếm dụng, đặt những thùng container để mở điểm rửa xe, đồng thời cũng là nơi xả rác của người dân quanh khu vực.

Khu đất đối diện bên kia quốc lộ 19 cũng đang có dấu hiệu một số hộ dân manh nha chiếm dụng để làm bãi rửa xe, gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh chụp ngày 16/11)

Ngày 13/11, Báo Điện tử VTC News có bài viết “Cận cảnh gara ô tô chiếm dụng hành lang quốc lộ 19 qua Gia Lai bất chấp lệnh cấm” phản ánh một hộ dân thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng hành lang QL19 làm gara ô tô gây nguy cơ mất an toàn giao thông, xả rác mất mỹ quan đô thị.

Theo đó, phần hành lang đường bộ tại Km18+00 (Quốc lộ 19) có tên Ẹo Bà Nho dôi dư sau khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 được nắn thẳng để giảm thiểu tai nạn. Nơi đây từng là “điểm đen” tai nạn trong nhiều năm bỗng nhiên biến thành “đất riêng” của cá nhân, sau đó chây ỳ, không di dời, bất chấp lệnh cấm.

Mặc dù trước đó, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 ra thông báo hiện vị trí trên chưa được cấp giấy phép đấu nối vào quốc lộ 19. Tuy nhiên, điểm đấu nối “chui” nói trên vẫn vô tư hoạt động với hàng chục lượt xe tải, xe container liên tục ra vào mỗi ngày, không có hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ, quanh gara nói trên có dấu hiệu xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị. Bề mặt khu đất nhiều rác thải, vũng nước tù đọng và cày xới nham nhở bởi bánh xe có tải trọng lớn khiến hành lang đường bộ trông lộn xộn, mất vệ sinh.

Ngoài ra, hệ thống xe tải trọng lớn, thiết bị gara, nhà xưởng tràn lan trên diện tích hàng trăm mét vuông hành lang quốc lộ 19.

Những hình ảnh nhếch nhác trên hành lang dôi dư của quốc lộ 19.

Theo lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam, trước hàng loạt vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, địa phương và các đơn vị chức năng đã nhắc nhở hộ dân và chỉ ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí sau đó địa phương đã lập biên bản và yêu cầu hộ dân di dời toàn bộ máy móc, trả lại mặt bằng sạch trước ngày 20/10.

Trước sự chây ỳ của hộ dân, đến ngày 23/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai lại phát văn bản cảnh báo mất an toàn giao thông tại vị trí nói trên và đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (Khu Quản lý đường bộ III) rào chắn ngay lối đấu nối chưa được cấp phép.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm và các biên bản xử phạt, ghi nhận đến hiện tại, gara này vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có cuộc xử lý nào của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Trước thực trạng hành lang đường bộ biến thành “tài sản riêng” của hộ kinh doanh, người dân địa phương vẫn đang kiến nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm nhằm trả lại sự thông thoáng, nơi từng là “điểm đen” của các vụ tai nạn giao thông trước khi QL19 được nâng cấp, cải tạo.