Gặp vợ sắp cưới của bạn thân, tôi khó xử vì chuyện quá khứ

Bạn gái Hùng cũng không tự nhiên. Cô ấy ít nói, tránh nhìn thẳng vào tôi, gần như cả buổi chỉ cúi gằm mặt xem điện thoại. Hùng vô tư kể sẽ chuẩn bị đám cưới như thế nào, mua nhà tân hôn ra sao, còn nhờ tôi làm phù rể.

Tôi và Hùng từng sống gần nhà, chơi với nhau từ nhỏ. Sau này gia đình cậu ấy chuyển đi nơi khác, cả hai đứa mất liên lạc. Mãi đến cách đây vài năm, khi Hùng về quê thăm người thân, chúng tôi mới tình cờ gặp lại.

Thời điểm ấy, tôi vừa phải đóng cửa hàng vì kinh doanh thua lỗ, vừa ôm một khoản nợ lớn. Biết chuyện, Hùng ngay lập tức giới thiệu việc làm, cho tôi vay tiền không lấy lãi. Những hôm tôi tắt điện thoại, cậu ấy còn lo lắng, tìm sang tận nhà rủ đi ăn.

Tôi khi đó không chỉ túng thiếu mà còn suýt rơi vào trầm cảm. Ban ngày chạy vạy trả nợ, tối về nằm thức đến sáng, nhiều hôm chẳng muốn ăn uống hay gặp ai. Hùng kiên nhẫn nghe tôi tâm sự, động viên từng chút một, giúp tôi dần lấy lại tinh thần.

Cuộc gặp gỡ với Hùng và vợ chưa cưới khiến tôi bối rối. Ảnh minh hoạ

Có điều, tôi chỉ kể mình vừa thất bại trong làm ăn và tình cảm nhưng tuyệt đối, tôi không nói tên hay cho bạn xem ảnh người đã khiến mình đau khổ. Tôi muốn quên cô ấy, càng không muốn nhớ lại những việc người phụ nữ đó đã làm. Chẳng ngờ rằng, người ấy lại chính là Mai, cô gái Hùng sắp cưới.

Tôi quen Mai khi công việc đang thuận lợi. Cô ấy xinh xắn, nói chuyện khéo léo, luôn khiến tôi có cảm giác được yêu và cần đến. Yêu nhau vài tháng, tôi đã chi đến hàng trăm triệu đồng để trả tiền thuê nhà cho Mai, mua tặng điện thoại, túi xách hàng hiệu...

Dần dần, Mai không còn đợi tôi chủ động tặng mà bắt đầu hỏi vay tiền, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện trả. Tôi cũng chẳng đòi, nghĩ sớm muộn hai đứa cũng lấy nhau thì không nên tính toán. Mỗi lần tôi chần chừ trước một món đồ đắt tiền, Mai lại giận, hỏi có phải tôi không còn thương cô ấy.

Suốt hơn hai năm, tôi gần như lo mọi khoản chi của Mai. Khi tôi góp ý nên tiết kiệm để dành tiền cưới, cô ấy bảo phụ nữ chỉ có vài năm thanh xuân, yêu mà phải cân nhắc từng đồng thì quá thiệt thòi. Sợ mất người yêu nên tôi lại nhượng bộ.

Đến khi cửa hàng đóng cửa, tôi rơi vào cảnh nợ nần, muốn Mai cùng đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chẳng ngờ người con gái mình từng rút hết ruột gan để yêu lại trở mặt, đòi chia tay. Tôi hốt hoảng níu kéo, xin thời gian làm lại, cô ấy nói không muốn đánh cược tương lai vào người “chưa biết bao giờ ngóc đầu lên được”.

Vậy là phải mất 2 năm sau đó, tôi mới ổn định lại tinh thần. Nhờ công việc mới và sự giúp đỡ của Hùng, tôi trả dần được nợ, thôi tự dằn vặt về mối tình ấy. Chỉ là Hùng khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tôi không hề biết bạn đã quen Mai từ lúc nào.

Tối hôm đó, Mai nhắn tin, xin tôi đừng kể chuyện cũ với Hùng. Cô ấy nói không muốn mất người đàn ông tốt như cậu ấy. Tôi không nhắn lại nhưng tự hỏi, Mai có yêu Hùng thật lòng không hay chỉ lợi dụng giống như từng lợi dụng tôi.

Hiện tại tôi đang khá bối rối. Tôi không còn muốn quay lại hay đòi Mai bù đắp. Nhưng nếu cô ấy vẫn như trước, tôi sẽ ân hận vì biết mà không nói với Hùng, nhất là bạn từng giúp mình nhiều đến vậy. Tôi cũng sợ tổn thương cũ khiến mình đánh giá Mai thiếu công bằng. Tôi có nên kể những gì đã xảy ra, hay im lặng và tôn trọng quyết định của bạn?