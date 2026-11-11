Gắp thành công dị vật đồ chơi và con ong kẹt trong phế quản bệnh nhân

Mảnh đồ chơi Lego lọt vào đường thở

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa nội soi phế quản, lấy thành công mảnh đồ chơi Lego mắc trong đường thở của bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình).

Các bác sĩ can thiệp kịp thời, lấy ra mảnh đồ chơi Lego kẹt trong phế quản của trẻ.

Theo gia đình, trước đó, khi chơi Lego, trẻ dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Bất ngờ, một chi tiết nhỏ rơi vào đường thở khiến trẻ ho sặc dữ dội, kèm cảm giác khó thở.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong phế quản bên phải. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục điều trị.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, các bác sĩ đã sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí tổn thương và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Bệnh nhi được chuyển về phòng hồi sức tích cực trẻ em thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tiến triển tốt và dự kiến ra viện trong những ngày tới.

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ; lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Đặc biệt, nếu trẻ đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường sau khi tiếp xúc với các vật nhỏ, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Cần đặc biệt lưu ý, ngay cả khi trẻ đã hết ho sặc và có biểu hiện trở lại bình thường, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Vì vậy, tuyệt đối không nên chủ quan hoặc tự ý xử trí tại nhà, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.

Xử lý sai cách, con ong gây mắc kẹt trong phế quản

Cũng liên quan đến trường hợp bị dị vật gây ảnh hưởng đến đường hô hấp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa thông tin về người đàn ông 66 tuổi (Quốc Oai, Hà Nội) phải nhập viện do dị vật di chuyển xuống tận phế quản thùy dưới phổi phải, gần như bít kín lòng phế quản.

Các bác sĩ đã gắp dị vật là con ong mắt kẹt trong khí quản của bệnh nhân 66 tuổi.

Theo lời bệnh nhân, khi ông đang được người cháu chở bằng xe máy thì bất ngờ cảm thấy một con côn trùng lao vào mũi, gây đau rát, khó chịu. Theo phản xạ, ông tìm cách kéo con vật ra nhưng không thành công. Sau đó, ông đã bơm rửa, hút mũi và nghĩ rằng dị vật đã được lấy ra. Tuy nhiên, một thời gian sau, ông tiếp tục thấy vướng trong mũi họng. Chỉ sau một động tác khịt mạnh, ông bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ xác định con côn trùng đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản tại vị trí mắc kẹt.

BSCKII.BSNT Hoàng Thị Hòa Bình, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhận định: Đây là trường hợp dị vật đường thở hi hữu. Đáng chú ý, từ một dị vật ban đầu nằm trong hốc mũi, việc xử trí chưa phù hợp cùng động tác khịt mạnh đã làm tăng nguy cơ dị vật đi sâu xuống đường hô hấp dưới, khiến quá trình can thiệp trở nên phức tạp hơn.

Theo BS Hòa Bình, khác với những dị vật thông thường, côn trùng sống có khả năng di chuyển, giãy giụa và bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Khi cố gắng kéo dị vật ra không đúng cách, những cấu trúc này có thể gây trầy xước, chảy máu và tổn thương thêm đường hô hấp.

Đặc biệt, khi côn trùng chết, các bộ phận như chân, cánh, râu có thể bị gãy, rụng hoặc tách rời. Vì vậy, thách thức trong quá trình can thiệp không chỉ là lấy được phần thân dị vật mà còn phải kiểm tra kỹ, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót những mảnh nhỏ trong các nhánh phế quản.

"Nếu các bộ phận của côn trùng còn sót lại trong đường thở, chúng có thể gây phản ứng viêm tại vị trí mắc kẹt, thậm chí dẫn đến viêm phổi", BS Bình giải thích.

Bệnh nhân sau đó được can thiệp, gắp ra dị vật là 1 con ong.

Từ trường hợp trên, BS Hòa Bình nhấn mạnh: "Khi côn trùng sống xâm nhập vào mũi, người dân không nên tự ý dùng tay, dụng cụ để gắp kéo, bơm rửa hoặc khịt mạnh nhằm đẩy dị vật ra ngoài. Những thao tác này không chỉ có nguy cơ làm tổn thương niêm mạc mà còn khiến dị vật di chuyển sâu hơn, đặc biệt nguy hiểm nếu rơi xuống khí quản, phế quản. Bệnh nhân nên đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời".