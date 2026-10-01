Gặp tai nạn phải nằm viện 2 tháng, người phụ nữ ngỡ ngàng trước hành động của chồng cũ

Có những mối quan hệ tưởng như đã khép lại sau một tờ giấy ly hôn, nhưng khi biến cố bất ngờ xảy đến, tình nghĩa từng có vẫn có thể trở thành sợi dây níu giữ hai người. Câu chuyện của một người phụ nữ ở Vân Nam (Trung Quốc) đang nhận được sự quan tâm khi cô được chồng cũ chăm sóc suốt nhiều tháng sau khi bị gãy xương.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, người phụ nữ năm nay 32 tuổi và đã ly hôn chồng được khoảng 6 năm. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai gần như không còn gặp nhau. Người phụ nữ từng nghĩ đến việc bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng kế hoạch này bất ngờ thay đổi khi cô gặp tai nạn và phải nhập viện điều trị.

Trong khoảng 2 tháng nằm viện, cô gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Biết tin, người chồng cũ lập tức đến bệnh viện và ở bên chăm sóc. Từ những việc nhỏ như lấy nước, cho ăn đến hỗ trợ cô di chuyển, anh đều tự tay thực hiện.

Thời điểm tình trạng còn nặng, người phụ nữ phải thực hiện nhiều lần kiểm tra, chụp chiếu ở các khoa khác nhau. Việc di chuyển giữa các khu nhà trở thành một thử thách lớn khi cô chưa thể tự đi lại. Người chồng cũ đã dùng xe đẩy để đưa cô đến từng nơi làm thủ tục và kiểm tra.

Có những lúc một người không thể tự xoay xở, cha của cô cùng anh trai của chồng cũ cũng hỗ trợ đưa cô lên xe. Trong suốt khoảng thời gian ấy, người đàn ông gần như túc trực bên giường bệnh, chăm sóc những nhu cầu sinh hoạt cá nhân của vợ cũ mà không tỏ ra khó chịu hay né tránh.

Sau nhiều tuần điều trị, từ trạng thái phải nằm trên giường, người phụ nữ dần có thể đứng lên, tập đi và từng bước phục hồi khả năng vận động. Trong hành trình đó, sự đồng hành của người chồng cũ khiến cô có nhiều suy nghĩ.

Cô thừa nhận trước đây từng cho rằng chồng cũ không phải người có quá nhiều ưu điểm nổi bật. Thế nhưng khi bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, cô mới nhận ra điều khiến mình xúc động không nằm ở những lời nói hay điều kiện vật chất, mà là việc anh vẫn sẵn sàng ở bên khi hai người đã không còn là vợ chồng.

Sau khi xuất viện, người phụ nữ tiếp tục sống cùng chồng cũ trong thời gian hồi phục. Anh vẫn duy trì việc chăm sóc, hỗ trợ cô trong sinh hoạt hằng ngày.

Một chi tiết khiến cô đặc biệt xúc động là khi cô nói với anh trai của chồng cũ rằng mình muốn ăn lẩu. Không lâu sau, mọi người đã chuẩn bị nguyên liệu và nấu một bữa ăn cho cô. Những hành động tưởng như rất nhỏ ấy lại khiến người phụ nữ cảm nhận rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của những người từng gắn bó với mình.

Sau khi sức khỏe tiến triển tốt, cô chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với tâm trạng biết ơn. Người phụ nữ cho rằng dù hai người đã ly hôn nhiều năm, chồng cũ vẫn không bỏ mặc cô khi cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng đặt câu hỏi liệu một người từng là bạn học, mối tình đầu và sau đó trở thành người bạn đời của mình, nay vẫn đối xử tốt với cô như vậy, có đáng để cho thêm một cơ hội hay không.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sự cảm động trong thời điểm bệnh tật chưa chắc đồng nghĩa với việc hai người nên tái hợp. Họ đặt câu hỏi liệu tình cảm của người phụ nữ có thực sự thay đổi hay chỉ trở nên sâu sắc hơn vì cô đang cần sự giúp đỡ. Một số người khác lại cho rằng việc chồng cũ sẵn sàng chăm sóc vợ cũ trong hoàn cảnh khó khăn là điều đáng trân trọng, nhưng quyết định có quay lại với nhau hay không vẫn cần được cân nhắc dựa trên nguyên nhân khiến họ từng ly hôn.

Trước những bình luận trái chiều, người phụ nữ lên tiếng khẳng định cô chia sẻ câu chuyện vì muốn ghi lại một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời, chứ không phải để tạo ra tranh cãi. Cô cũng cho biết sự chăm sóc của chồng cũ không nhất thiết xuất phát từ mong muốn tái hôn. "Anh ấy đối xử tốt với tôi không phải vì muốn tôi quay lại. Nếu đổi vị trí cho nhau, tôi cũng không chắc mình có thể làm được những gì anh ấy đã làm", cô chia sẻ.

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh câu hỏi hai người có tái hợp hy không, mà còn gợi lên một vấn đề rộng hơn về tình nghĩa sau ly hôn.

Một cuộc hôn nhân kết thúc trên giấy tờ không đồng nghĩa mọi ký ức, tình cảm và sự quan tâm giữa hai người lập tức biến mất. Đặc biệt, khi một người từng là bạn đời chứng kiến người kia rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cách họ lựa chọn ứng xử có thể cho thấy phần nào tình nghĩa còn lại sau nhiều năm.

Tất nhiên, việc một người sẵn sàng chăm sóc người cũ không có nghĩa cuộc hôn nhân trước đây không có vấn đề, cũng không phải bằng chứng rằng tái hôn chắc chắn là lựa chọn phù hợp. Một mối quan hệ muốn bắt đầu lại cần nhiều hơn sự xúc động trong thời điểm khó khăn: đó còn là sự nhìn nhận về những nguyên nhân từng khiến cả hai chia tay và khả năng cùng nhau thay đổi.

Với người phụ nữ trong câu chuyện, biến cố lần này dường như đã giúp cô nhìn lại một mối quan hệ từng nghĩ rằng đã hoàn toàn khép lại. Sau 6 năm xa cách, người đàn ông từng là chồng vẫn xuất hiện khi cô yếu đuối nhất, âm thầm chăm sóc cô trong suốt quãng thời gian dài.

Có lẽ, điều khiến cô xúc động nhất không phải là câu hỏi "có nên quay lại hay không", mà là việc sau từng ấy năm, giữa hai người vẫn còn một thứ chưa biến mất: sự tử tế dành cho nhau. Bởi đôi khi, chỉ khi bước qua một biến cố, con người mới có cơ hội nhìn lại những điều từng quen thuộc và nhận ra giá trị của chúng. Còn việc có trao cho nhau một cơ hội mới hay lựa chọn tiếp tục cuộc sống riêng, đó vẫn là quyết định chỉ hai người trong cuộc mới có thể trả lời