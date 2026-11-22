Thí sinh Lan Anh biểu diễn tại vòng Sơ khảo 2 Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 22-11, ngày thi thứ tư thuộc vòng Sơ khảo 2 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của nhiều thí sinh tài năng, với đa dạng thể loại âm nhạc. Bên cạnh những giọng ca nội lực và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, hình ảnh cô gái trẻ ngồi xe lăn bước vào khu vực dự thi đã để lại nhiều xúc động và ấn tượng sâu sắc.

Thí sinh đặc biệt ấy là Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999, Hà Nội), hiện là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Đại học Thăng Long. Trước khi trở lại với giảng đường đại học ở tuổi 27, Lan Anh từng có 2 năm theo học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, cô tạm gác việc học để rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, niềm đam mê ca hát thuở nào lại thôi thúc cô quay trở lại. Nhận được sự động viên từ gia đình và cô giáo thanh nhạc tại trung tâm, Lan Anh quyết định thi vào Trường Đại học Thăng Long và đỗ chuyên ngành Thanh nhạc, tiếp tục hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản, đồng thời mạnh dạn đăng ký thử sức tại sân chơi Tiếng hát Hà Nội 2026.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Lan Anh không ngừng trau dồi, luyện tập kỹ năng thanh nhạc, biểu diễn… Cô cũng được giáo viên của mình định hướng cách chọn bài và xử lý bài hát sao cho tinh tế.

Thử thách lớn bất ngờ ập đến với Lan Anh ngay tại vòng Sơ khảo 1 cách đây vài ngày. Trước giờ lên sân khấu, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, nhưng khi đang biểu diễn, cô bất ngờ bị vẹo cột sống lưng. Nén lại cơn đau, Lan Anh cố gắng hoàn thành trọn vẹn tiết mục bằng giọng hát truyền cảm.

Trở về sau phần thi, Lan Anh được gia đình đưa đi thăm khám, tích cực điều trị vật lý trị liệu nên sức khỏe tiến triển nhanh chóng. Càng hạnh phúc hơn khi cô được xướng lên trong danh sách thí sinh bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2.

Xuất hiện tại điểm thi ngày 22-11 trên chiếc xe lăn do thể trạng chưa thể đi lại bình thường, Lan Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và phong độ ổn định. Thể hiện ca khúc "Quê nhà", cô gái xinh đẹp gây ấn tượng mạnh với chất giọng cao vút, mượt mà và đong đầy cảm xúc. Cô nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ ban giám khảo, các thí sinh và khán giả tại trường quay.

Lan Anh được các thí sinh hỗ trợ di chuyển sau khi hoàn thành xong phần dự thi. Ảnh: Thanh Hải

Chia sẻ với phóng viên, Lan Anh cho biết việc vượt qua chấn thương để có mặt tại vòng Sơ khảo 2 đối với cô đã là một "kỳ tích". Đến với Tiếng hát Hà Nội 2026, cô mong muốn không chỉ dừng lại ở các bản tình ca hay dòng nhạc quê hương nhẹ nhàng mà còn khao khát thử thách bản thân ở đa dạng thể loại hơn như Pop, Jazz,... Đặc biệt là hướng tới phong cách sôi động, bùng nổ hơn nếu có cơ hội đi sâu vào vòng trong.

Từ câu chuyện của chính mình, một người vốn rụt rè, từng tạm dừng việc học rồi mới quay lại giảng đường ở tuổi 27, Lan Anh gửi gắm thông điệp tới những bạn trẻ: “Đừng ngại muộn màng hay sợ hãi. Còn sống, còn trải nghiệm thì hãy cứ học tập, thử sức và làm hết mình để vượt qua giới hạn của bản thân và không phải hối tiếc về tuổi trẻ”.

Nếu vòng Sơ khảo 1 giúp Ban giám khảo nhận diện chất giọng và màu sắc âm nhạc qua phần hát mộc, thì vòng Sơ khảo 2 đòi hỏi cao hơn khi thí sinh phải thể hiện trọn vẹn ca khúc cùng nhạc đệm để bộc lộ kỹ thuật, khả năng xử lý ca khúc, cá tính và bản lĩnh sân khấu.

Thành viên Ban Giám khảo chấm vòng Sơ khảo 2. Ảnh: Thanh Hải

Chia sẻ về điều này, NSND Hà Thủy, thành viên Ban giám khảo, cho biết, việc nghe trọn vẹn bài thi giúp giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện về tố chất nghệ thuật cũng như sự phù hợp giữa ca khúc với năng lực thí sinh. Điều này đòi hỏi Hội đồng giám khảo phải tập trung cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đánh giá công tâm, tránh bỏ sót những giọng hát triển vọng.

Nhận xét về chất lượng Sơ khảo 2, NSND Hà Thủy bày tỏ sự hào hứng trước nhiều gương mặt hội tụ cả giọng hát tốt, ngoại hình sáng và phong cách biểu diễn ấn tượng. Đặc biệt, mặt bằng thí sinh ở cả ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ khá đồng đều, mỗi thể loại đều có nhân tố nổi bật, tạo nên sự cạnh tranh đa dạng cho cuộc thi.