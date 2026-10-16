Gấp rút xử lý hàng loạt bãi rác quá tải tại Cần Thơ

Tồn hơn 300 ngàn tấn rác thải

Chỉ tay về bãi rác Thuận Hòa cách nhà hơn 200m, ông Danh Thành Công, 60 tuổi (ngụ xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ), cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra ngày càng nghiêm trọng.

“Trước đây, chỉ khi trời mưa hoặc có gió lớn, mùi hôi mới thoảng qua. Còn bây giờ, cả ngày lẫn đêm, khi mở cửa là mùi hôi thối từ rác thải xộc thẳng vào nhà. Khu vực quanh bãi rác, ruồi muỗi phát sinh nhiều. Sinh hoạt của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Công bức xúc.

Bãi rác An Thạnh 2 (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) quá tải, ngưng hoạt động. Ảnh: ĐÌNH QUÝ

Theo ông Công, người dân địa phương nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm đến UBND xã Thuận Hòa. Cán bộ môi trường xã cho biết thành phố đang tìm phương án xử lý, nhưng đến khi nào tình trạng ô nhiễm tại đây được khắc phục dứt điểm vẫn chưa có câu trả lời.

Nhiều người dân xã Thuận Hòa cho biết, bãi rác Thuận Hòa hiện đã quá tải, với lượng rác tồn đọng khoảng 40.000 tấn. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, bãi rác này vẫn phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt từ nhiều nơi đổ về mỗi ngày, khiến áp lực xử lý ngày càng lớn.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, không chỉ bãi rác Thuận Hòa quá tải, tại TP Cần Thơ, 6 bãi rác khác cũng đang trong tình trạng tương tự, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân.

Cụ thể, bãi rác và lò đốt rác xã Tân Long tồn đọng khoảng 25.200 tấn rác; bãi rác thị trấn Kế Sách và bãi rác xã An Thạnh 2 (nay là xã Cù Lao Dung) mỗi nơi tồn khoảng 20.000 tấn; bãi rác Long Hưng tồn 11.000 tấn; bãi rác xã Thới An Hội tồn 7.000 tấn và bãi rác Đại Hải tồn 4.494 tấn.

Ngoài 7 bãi rác đang quá tải, 6 bãi rác khác trên địa bàn TP Cần Thơ cũng đang đứng trước nguy cơ đầy, đặt ra áp lực lớn đối với công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

“Hiện tổng lượng rác tồn đọng tại TP Cần Thơ khoảng 300.000 tấn, trong khi mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.200-1.712 tấn rác sinh hoạt. Nếu không sớm có giải pháp xử lý căn cơ, nguy cơ “khủng hoảng rác thải” là rất lớn.

Thực tế, ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ, đã có thời điểm rác không được thu gom kịp thời, chất đống trên đường và trong khu dân cư nhiều ngày”, ông Đ.T, đại diện một công ty thu gom rác thải ở Cần Thơ, bày tỏ lo ngại.

Điều chuyển rác đến nhà máy còn công suất xử lý

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, trước mắt, sở phối hợp các đơn vị liên quan điều tiết rác sinh hoạt từ những địa phương quá tải về các cơ sở xử lý hiện đại.

Cụ thể, toàn bộ lượng rác phát sinh hàng ngày tại 23 xã, phường có bãi rác quá tải hoặc không còn khả năng tiếp nhận (chủ yếu thuộc tỉnh Sóc Trăng trước đây) và phường An Bình được điều chuyển về Nhà máy điện rác Hậu Giang (Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang) xử lý. Hiện một số xã đã điều chuyển rác về nhà máy này để xử lý.

Theo Sở NN-MT TP Cần Thơ, để khoanh vùng ô nhiễm, ngăn ngừa sự cố môi trường tại các bãi rác quá tải hoặc gần hết sức chứa, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo ngừng tiếp nhận rác phát sinh hàng ngày tại các bãi rác này để xử lý kỹ thuật.

Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai san gạt, phủ đất bề mặt rác, gia cố bờ bao, thu gom nước rỉ rác đưa vào ao lưu chứa để xử lý. Tần suất phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi, phun hóa chất diệt côn trùng và vệ sinh khu vực xung quanh bãi rác được tăng cường tối đa nhằm hạn chế vi sinh vật gây bệnh phát tán vào khu dân cư.

Ngoài ra, để ngăn nước rỉ rác từ các bãi rác quá tải tràn ra kênh, rạch trong mùa mưa lũ, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các xã, phường chủ động xây dựng phương án, dự toán kinh phí nhằm kiểm soát dòng chảy, gia cố hệ thống thoát nước và chuẩn bị vật tư ứng phó sự cố môi trường.

Theo Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ La Trọng Kỳ, cùng với các giải pháp trước mắt, TP Cần Thơ đang rà soát quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục pháp lý để thu hút nhà đầu tư triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ 2 và Nhà máy phát điện từ chất thải rắn tại xã Mỹ Hương.

Thành phố cũng xúc tiến quy hoạch, xây dựng các trạm trung chuyển rác ép kín, hiện đại, nhằm chấm dứt tình trạng tập kết rác tạm bợ dưới gầm cầu, ven đường.

Cùng với các bãi rác đang hoạt động bị quá tải, tại TP Cần Thơ còn tồn tại nhiều bãi chôn lấp, khu xử lý chất thải ngừng hoạt động nhưng vẫn tồn lưu lượng rác lớn. Đơn cử như: bãi rác số 8 tồn khoảng 400.000 tấn, Khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng tồn khoảng 700.000 tấn, bãi rác Tân Long tồn hơn 1,2 triệu tấn... Khối lượng rác thải tồn "khủng" này khiến môi trường tại TP Cần Thơ ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn.