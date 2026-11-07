Gấp rút thi công kè khẩn cấp khu vực An Lương

Dự án được UBND thành phố triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 22-4-2026, nhằm kịp thời ứng phó, khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và hạ tầng khu vực ven sông, ven biển.

Các hạng mục phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão 2026 sắp đến đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đáp ứng mục tiêu dự án đề ra, sản lượng khoảng 206/232 tỷ đồng, tương đương khoảng 88,8% giá trị hợp đồng.

Trên công trường thi công kè An Lương, không khí diễn ra khẩn trương. Hàng chục phương tiện, máy móc cùng hàng trăm công nhân được huy động, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình.

Dự án có hai hợp phần chính. Đối với tuyến kè sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa), tổng chiều dài khoảng 1.475m, được chia thành hai đoạn với kết cấu kè bê tông đúc sẵn, cọc cừ dự ứng lực, rọ đá và tường chắn sóng nhằm chống sạt lở, bảo vệ bờ sông.

Thời gian qua, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân, chia thành nhiều mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục. Dù gặp khó khăn trong việc vận chuyển, tập kết vật liệu nhưng các đơn vị đã chủ động lên biện pháp để tháo gỡ.

Giải pháp kỹ thuật kết hợp giữa cấu kiện bê tông đúc sẵn, cọc cừ dự ứng lực, lăng thể đá hộc và ống địa kỹ thuật (Geotube), góp phần ngăn chặn xói lở và từng bước tái tạo bãi biển. Hiện phần lớn các hạng mục này đã hoàn thành; nhà thầu đẩy nhanh phần nền đường và tiến hành đổ bê - tông.

Trong đợt kiểm tra gần nhất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, bền vững, mỹ quan, bởi dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, có phương án tổ chức thi công phù hợp, thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2026.

Thời gian qua, UBND xã Duy Nghĩa cũng đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để bàn giao mặt bằng; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để cùng chủ đầu tư đưa dự án sớm được hoàn thành.