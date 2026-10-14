Gấp rút thi công cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông xe trong tháng 12-2026

Cầu Mai Lĩnh (nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Chương Mỹ và Yên Nghĩa) là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Công trình có chiều dài khoảng 1,03km, được thiết kế quy mô 4 làn xe và đang dần thành hình.

Ghi nhận tại hiện trường, nhân lực và thiết bị của nhà thầu đang tập trung triển khai thi công dầm thép và một số hạng mục khác.

Tính đến đầu tháng 10, đơn vị thi công đã hoàn thành 72/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố trụ, 11/36 thân mố trụ, 8/32 xà mũ; đúc được 64/238 phiến dầm I, 1.200/6.936 tấm ván khuôn và lắp đặt xong 21 phiến dầm I.

Các công việc được công nhân tiến hành khẩn trương để bảo đảm tiến độ.

Hệ thống đường dẫn được đơn vị thi công triển khai song song với phần cầu chính.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án. Trong đó, cầu Mai Lĩnh được xác định là một trong những "điểm nghẽn" gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, cần ưu tiên tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công phấn đấu thông xe phần cầu bên phải tuyến vào đầu tháng 12-2026.

Sau khi phần cầu này hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để thi công nốt phần cầu bên trái tuyến, từng bước hoàn thiện toàn bộ công trình.

Công trình cầu Mai Lĩnh khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông trên Quốc lộ 6, tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Một số trụ bên trái tuyến của cầu Mai Lĩnh đã được nhà thầu triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I-2027.