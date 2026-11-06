Gấp rút thi công các dự án khách sạn tại Phú Quốc

Thi công các dự án khách sạn tại khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Ảnh: TÂY HỒ

Công trường không ngủ bên bờ biển

Khi mặt trời đã lặn, công trường khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ vẫn rền tiếng máy. Hàng chục cẩu tháp sáng đèn, tiếng còi xe công trình và tiếng gọi nhau qua bộ đàm hòa vào gió biển.

Gần 22 giờ ngày cuối tháng 10, anh Hứa Văn Cần rời vị trí lắp dựng cốt thép với hộp cơm vợ chuẩn bị từ chiều. Cả gia đình anh cùng làm trên công trường này. Cha anh làm cốp pha, mẹ và vợ buộc đai tại bãi gia công thép. Năm 2019, anh gặp vợ khi cả hai cùng làm tại một dự án xây dựng trên đảo, từ đó, Phú Quốc trở thành quê hương thứ hai của gia đình anh. Anh Cần cho biết: “Cả gia đình tôi đều làm việc trên công trường nên tôi trân trọng công việc này. Được góp sức cho dự án phục vụ APEC 2027, tôi thấy những ngày làm việc của gia đình càng ý nghĩa”.

Cách đó không xa, chị Đỗ Thị Thu Thủy thu dọn mặt bằng sau phần thi công cốp pha để mũi thi công tiếp theo vào việc. Chồng chị làm cốp pha và hàn thép. Trước đây chị Thủy buôn bán nhỏ ở quê, thu nhập hiện cao gấp 3 lần công việc cũ. Chị Thủy nói: “Vợ chồng tôi cùng làm rồi cùng về. Khi công trình xây dựng xong, chúng tôi dự định tiếp tục ở lại Phú Quốc lập nghiệp”.

Theo ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng Bộ phận xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà hát đa năng và tổ hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, mỗi ngày có hàng ngàn kỹ sư, công nhân của nhiều nhà thầu làm việc theo ca, giúp công trường duy trì nhịp thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Ông Kỳ cho biết: “Khối lượng công việc còn rất lớn, song anh em luôn hào hứng khi chứng kiến công trình thay đổi từng ngày”.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ do Sun Group làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 88,4ha, gồm khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển cùng các không gian dịch vụ, đô thị. Hạt nhân của dự án là quần thể 17 tòa khách sạn hướng biển, nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo cập nhật của chủ đầu tư đến tháng 10/2026, tòa khách sạn dự kiến do JW Marriott Marquis quản lý lên đến tầng 22, tòa do W Hotels quản lý lên tầng 32. 2 tòa này dự kiến cất nóc vào cuối tháng 11/2026. Cụm khách sạn có tổng diện tích sàn gần 400.000m², phấn đấu hoàn thành phần thô trong năm 2026.

Ở cụm khách sạn do Lotte Hotels quản lý, một tòa đã xây 12/30 tầng; 2 tòa còn lại lần lượt đến tầng 5 và tầng 6 trên tổng số 28 tầng. Các tòa mang thương hiệu Grand Hyatt, Le Méridien, The Luxury Collection, Gallery, Hilton và Conrad đang vào giai đoạn xây dựng phần thân.

Toàn quần thể quy tụ 13 thương hiệu của 5 tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, trong đó có những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Giai đoạn đầu, khu vực này cung cấp gần 7.000 phòng. Các giai đoạn tiếp theo có thể nâng tổng quy mô toàn khu lên khoảng 20.000 phòng. Theo chủ đầu tư, khi hoàn thành, khu đô thị này nâng tổng quy mô phòng cao cấp của Phú Quốc lên gần gấp đôi.

Chuẩn bị sự kiện tầm quốc tế

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến thu hút hàng ngàn đại biểu từ 21 nền kinh tế cùng đông đảo doanh nhân và phóng viên quốc tế. Bài toán đặt ra với nơi đăng cai là bảo đảm chỗ lưu trú đạt chuẩn, tập trung, thuận tiện đi lại và an ninh.

Thi công các dự án khách sạn tại khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Ảnh: TÂY HỒ

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây không phải yêu cầu dễ đáp ứng. Năm 2018, do thiếu khách sạn, nước chủ nhà Papua New Guinea phải dùng 3 tàu du lịch làm nơi lưu trú cho khách dự APEC tại thủ đô Port Moresby. Trong khi đó, khu Nusa Dua trên đảo Bali (Indonesia), nơi tập trung hơn 20 khu nghỉ dưỡng, phần lớn đạt chuẩn 5 sao cùng các trung tâm hội nghị trong một khu vực khép kín đã đăng cai thành công APEC 2013 và Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2022. Theo ước tính của Chính phủ Indonesia, riêng G20 năm 2022 đóng góp khoảng 533 triệu USD vào GDP nước này.

Nhìn lại Phú Quốc, cùng với đại lộ khách sạn, hàng loạt công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được triển khai như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với nhà ga T2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng và tuyến tàu điện đô thị nối sân bay với khu hội nghị.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, toàn bộ 13 nhịp kết cấu thép mái được lắp dựng xong. Nhà biểu diễn đa năng với khán phòng khoảng 4.030 chỗ đã hoàn tất hệ giàn mái tròn nặng khoảng 3.000 tấn. Phần mặt ngoài của 2 công trình dự kiến hoàn thiện trong quý IV/2026. Các điểm đến sẵn có ở nam đảo như thị trấn Hoàng Hôn, cầu Hôn, cáp treo Hòn Thơm, các chợ đêm và chương trình biểu diễn nghệ thuật bổ trợ cho hoạt động của khách hội nghị.

Khi hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị và hạ tầng giao thông đồng bộ, Phú Quốc không chỉ đáp ứng yêu cầu của APEC 2027 mà còn có thêm điều kiện để thu hút các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế sau đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của đảo ngọc.