Gấp rút sửa chữa đoạn đường xuống cấp ở Sơn La

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tỉnh lộ 104 dài hơn 20km, là tuyến giao thông kết nối các khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển kinh tế của người dân địa phương. Hằng ngày, tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, từ xe máy, ô tô cá nhân đến các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Người dân gặp khó khăn khi lưu thông trên tuyến đường tỉnh 104 qua địa phận phường Thảo Nguyên.

Nhưng hiện một số đoạn qua địa bàn phường Thảo Nguyên bị xuống cấp, mặt đường gồ ghề, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng gặp trở ngại, phương tiện phải di chuyển chậm, làm tăng thời gian và chi phí đi lại.

Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1989, ở phường Thảo Nguyên) chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Hiện đường xuống cấp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn".

Đoạn đường ngày nắng thì bụi, mưa thì lầy lội.

Cùng chung nỗi lo, anh Nguyễn Thanh Tùng, một người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường, cho biết: "Mỗi ngày, tôi phải đi làm qua tuyến đường này. Đường xuống cấp, người điều khiển xe phải chú ý quan sát, giảm tốc độ để bảo đảm an toàn. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng này còn gây bất tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Người dân chúng tôi rất mong tuyến đường sớm được tu sửa, nâng cấp".

Trước thực trạng trên, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ sớm tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng tuyến tỉnh lộ 104; có phương án sửa chữa những vị trí hư hỏng, xuống cấp và nghiên cứu bố trí nguồn lực để nâng cấp tuyến đường trong thời gian tới.

Phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường bộ 224 (phụ trách tuyến đường tỉnh 104), hiện nay, đoạn qua tổ dân phố 19/5 đang xuống cấp nghiêm trọng. Những điểm xuống cấp khác trên tuyến vẫn đang được đơn vị khắc phục.

Ngày 3/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó giám đốc Ban Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị phường Thảo Nguyên cho biết, dự án qua phường Thảo Nguyên là 7km, với tổng kinh phí 111 tỷ đồng. Dự án đã thực hiện xong hơn 6km còn khoảng 1km đoạn qua tổ dân phố 19/5 đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện.

Theo ông Thắng, đoạn này bắt đầu sửa chữa từ tháng 10/2026 và hoàn thành vào ngày 31/12 tới. Hiện mặt bằng sạch được phường bàn giao cho đơn vị thi công.

Đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện dự án.

Ông Ngô Việt Anh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Sơn La cho biết, đơn vị đang điều động toàn bộ nhân lực, máy móc để sửa chữa đoạn đường đang xuống cấp tại phường Thảo Nguyên, phấn đấu đưa vào sử dụng trước ngày 31/12.